Sénégal: Orientation des nouveaux bacheliers - Démarrage des opérations ce vendredi

Les orientations des nouveaux bacheliers dans les établissements publics d'enseignement supérieur (universités publiques et Instituts supérieurs d'enseignement professionnel ou Isep) vont démarrer demain vendredi 29 août 2025. Sur 77.388 bacheliers de cette année, 74.476 se sont inscrits sur la plateforme Campusen.

Comme annoncé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri), l'orientation des bacheliers de 2025 va démarrer demain. Dans un communiqué de presse, le Pr Mamadou Sy, président de la Commission nationale d'orientation des bacheliers (Cnob,) explique la conduite à tenir après avoir reçu un message. « Le président de la Commission nationale d'orientation des bacheliers porte à la connaissance des bacheliers 2025 que les orientations dans les établissements publics d'enseignement supérieur (universités et Isep) vont démarrer le 29 août 2025. Un email et un Sms seront envoyés à chaque nouveau bachelier pour l'informer de la filière et de l'Université ou de l'lsep d'admission », renseigne M. Sy.

Il explique que les bacheliers ayant reçu une proposition définitive (orientés à leur premier choix ou ayant validé une proposition d'orientation) sont invités à s'acquitter de leurs droits d'inscription dans un délai de huit jours auprès des opérateurs agréés. À défaut, prévient le président de la Commission, ils seront considérés comme ayant renoncé définitivement à leur orientation et perdront toute possibilité de s'inscrire dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Mamadou Sy souligne, dans le communiqué, que pour les autres bacheliers qui n'ont pas reçu de propositions, aucune action n'est requise en attendant le traitement des listes d'attente. « Il est possible que l'un de vos choix privilégiés soit retenu », a-t-il dit à l'endroit des bacheliers demandeurs d'une orientation. Cette année, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a anticipé le processus de l'orientation des bacheliers. Les opérations d'inscription des candidats sur la plateforme Campusen ont démarré dès le 15 mai 2025.

Cette plateforme a été fermée le 30 juin dernier puis rouverte le 4 août pour une semaine après les résultats du baccalauréat. Le 6 août, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf, avait affirmé que tous les bacheliers ayant fait une demande seraient orientés dans les universités publiques et les Isep. Cette année, le Sénégal a obtenu 77.388 bacheliers. Selon le Pr Ousmane Thiaré, directeur général de la Cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation (Cineri), la structure qui gère la plateforme Campusen, à la date du 11 août dernier, 74.476 bacheliers s'étaient inscrits sur cette plateforme en vue de leur orientation.