Afrique de l'Ouest: Fleuve Gambie - Remontée des eaux à Kédougou et Mako

La situation hydrologique du fleuve Gambie est marquée ce jeudi 28 août par une hausse du niveau du plan d'eau au droit des stations hydrométriques de Kédougou (+140 cm ce matin à 08 heures et Mako +40 cm), ainsi qu'une baisse au niveau des stations hydrométriques de Gouloumbou et Simenti.

Au niveau de la station de Kédougou, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 4,93 m contre 3,53 m le 27 août 2025 à 08 h 00.

« La tendance est à la hausse de 140 cm. Au niveau de la station de Mako, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 4,05 m contre 3,65 m le 27 août 2025 à 08 h 00. La tendance est à la hausse de 40 cm », renseigne le bulletin hydrologique et la note d'information émis par la brigade des ressources en eau de Tambacounda et Kédougou ce jeudi 28 août.

Il rapporte tout de même qu'au niveau de la station de Simenti, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 6,30 m contre 6,57 m le 27 août 2025 à 08 h 00, soit une tendance à la baisse de 27 cm, et qu'au niveau de la station de Gouloumbou, la hauteur d'eau notée ce matin à 08 h 00 est de 7,31 m contre 7,54 m le 27 août 2025 à 08 h 00, soit une tendance à la baisse de 23 cm.