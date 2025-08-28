Sénégal: Coopération économique - Le Président Diomaye s'entretient avec des géants des BPT et de l'industrie en France

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une série d'audiences à des acteurs économiques et institutionnels majeurs en marge de sa participation à la Rencontre des entrepreneurs de France. Le but des entretiens est de bâtir des partenariats solides, durables et créateurs de valeur, en appui à la Vision Sénégal 2050 et au Plan national de transformation, selon une note rendue publique jeudi par la Présidence du Sénégal.

Invité spécial de la France, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a participé le 27 août 2025 à la Rencontre des entrepreneurs de France. En marge de cette activité, il a accordé une série d'audiences à des acteurs économiques et institutionnels majeurs.

Le chef de l'État a ainsi rencontré, selon une note de la présidence sénégalaise, Vica, actionnaire de Sococim, pour échanger sur la compétitivité du secteur cimentier, la réduction du coût du ciment et son rôle dans les grands chantiers structurants.

En dehors de ce groupe, le chef de l'État s'est entretenu avec des responsables du Medef International. Une entité qui regroupe des chefs d'entreprises français, pour explorer les opportunités d'investissement et dynamiser la coopération économique.

Le Président Faye a aussi, d'après la même source, rencontré les dirigeants de « Matière Sénégal ». Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans la construction d'ouvrages d'art, pour discuter des projets d'infrastructures stratégiques telles que les ponts, routes et équipements.

Le groupe Lagardère Travel Retail, gestionnaire des duty free de l'AIBD, autour de la qualité des services, de la politique de prix et des perspectives d'expansion et Eramed Sénégal, actif dans le secteur minier, avec un accent sur une exploitation durable, créatrice d'emplois et respectueuse de l'environnement ; ont été également au rendez-vous.

Afin d'évoquer le développement d'infrastructures stratégiques et la création d'emplois locaux, le chef de l'État sénégalais a eu un tête-à-tête avec les responsables du groupe NGE, spécialisé dans le BTP.

« Le Président a également reçu Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ces rencontres ont confirmé la volonté du Sénégal de bâtir des partenariats solides, durables et créateurs de valeur, en appui à la Vision Sénégal 2050 et au Plan national de transformation », rapporte la note.