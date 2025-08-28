Algérie: Les proches du journaliste français Christophe Gleizes ont pu lui rendre visite à la prison de Tizi-Ouzou

Condamné fin juin à sept ans de prison, le journaliste français Christophe Gleizes est incarcéré à Tizi-Ouzou, à une centaine de kilomètres d'Alger. Sa mère Sylvie et son beau-père Christophe Godard, se sont rendus sur place du 11 au 22 août. Ils ont pu lui rendre visite à deux reprises, durant une trentaine de minutes.

Séparé de ses proches par une vitre, Christophe Glezeis communique uniquement par téléphone. Sa mère, Sylvie, souligne que « notre confrère reste combatif et sportif pour garder la forme ». Mais ajoute : « même s'il a le moral, il se sent totalement coupé du monde. Christophe est isolé ». Son beau-père, Christophe Godard, confirme : « Il ne sait rien de ce qui se passe en France ».

Condamné pour « apologie du terrorisme »

Cela fait désormais près de deux mois que Christophe Glezeis est détenu. Collaborateur de So Foot et Society, il a été condamné fin juin pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications à des fins de propagande ». Le journaliste réalisait alors un reportage sur la Jeunesse Sportive de Kabylie, club mythique des années 1980.

L'ONG Reporters sans frontières a dénoncé une « condamnation injuste » et lancé un comité de mobilisation pour sa libération.

De leur côté, ses proches estiment que Christophe est une victime collatérale des tensions diplomatiques entre Paris et Alger, aggravées depuis la reconnaissance par Emmanuel Macron, en octobre 2024, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental.