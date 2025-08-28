Algérie: Les proches du journaliste français Christophe Gleizes ont pu lui rendre visite à la prison de Tizi-Ouzou

28 Août 2025
Radio France Internationale

Condamné fin juin à sept ans de prison, le journaliste français Christophe Gleizes est incarcéré à Tizi-Ouzou, à une centaine de kilomètres d'Alger. Sa mère Sylvie et son beau-père Christophe Godard, se sont rendus sur place du 11 au 22 août. Ils ont pu lui rendre visite à deux reprises, durant une trentaine de minutes.

Séparé de ses proches par une vitre, Christophe Glezeis communique uniquement par téléphone. Sa mère, Sylvie, souligne que « notre confrère reste combatif et sportif pour garder la forme ». Mais ajoute : « même s'il a le moral, il se sent totalement coupé du monde. Christophe est isolé ». Son beau-père, Christophe Godard, confirme : « Il ne sait rien de ce qui se passe en France ».

Condamné pour « apologie du terrorisme »

Cela fait désormais près de deux mois que Christophe Glezeis est détenu. Collaborateur de So Foot et Society, il a été condamné fin juin pour « apologie du terrorisme » et « possession de publications à des fins de propagande ». Le journaliste réalisait alors un reportage sur la Jeunesse Sportive de Kabylie, club mythique des années 1980.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ONG Reporters sans frontières a dénoncé une « condamnation injuste » et lancé un comité de mobilisation pour sa libération.

De leur côté, ses proches estiment que Christophe est une victime collatérale des tensions diplomatiques entre Paris et Alger, aggravées depuis la reconnaissance par Emmanuel Macron, en octobre 2024, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.