Ile Maurice: La rencontre Adam-Sithanen - «Mo pa konn li» vs «Nous avions une bonne relation»

Rama Sithanen, gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), a minimisé sa relation avec Stéphane Adam, directeur de Pulse Analytics et de Menlo Park Ltd, déclarant sur une radio privée hier : «Desizion kisannla pou vinn gouverner finn pran apre eleksion. Mo pa konn misie Adamla ditou... Je ne l'ai rencontré qu'à deux reprises.» Selon Sithanen, c'est seulement en août 2024 qu'un ami, Ziyad Bundhum, lui aurait proposé de rencontrer Adam pour discuter de sondages politiques qu'il jugeait «pas crédibles du tout».

Mais la version de Stéphane Adam contredit fermement celle de l'ancien gouverneur. «Nous avions une très bonne relation, mais ce n'est plus le cas... On a parlé de sondages à plusieurs reprises et à la suite de cela il m'a fait une autre proposition...», a affirmé Adam.

Il confirme avoir rencontré Sithanen le 19 octobre 2024, au domicile de ce dernier à Quatre-Bornes, soit une semaine avant la diffusion d'un sondage électoral donnant l'alliance du Mouvement socialiste militant (MSM) gagnant. Des données de géolocalisation confirment sa présence ce jour-là.

Selon Sithanen, cette seconde rencontre s'est faite en compagnie de Ziyad Bundhum : «Il est revenu le 19 octobre avec Ziyad Bundhum pour savoir si les leaders de l'Alliance du changement achèteraient ses sondages...» Le contenu exact des échanges reste flou, mais il ravive les interrogations sur l'indépendance des sondages publiés par Pulse Analytics et sur d'éventuelles stratégies pour influencer l'opinion publique.

Interrogé sur les accusations de «vente de sondages», Adam a réagi avec humour : «Ki MSM vinn fer dan to lakaz lavey eleksion? E li pena sans vann sondaz ki deza piblik ek gratis lor Facebook.»

Cette polémique survient alors qu'Adam fait face à des accusations de détournement de fonds, tandis que des discussions sont en cours entre la Mauritius Investment Corporation (MIC) et Pulse Analytics concernant le remboursement de Rs 45 millions.

La situation crée une tension palpable à la BoM. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a exprimé sa profonde insatisfaction face au conflit ouvert entre Sithanen et Gérard Sanspeur, numéro trois de la Banque centrale. Une décision sur la conduite à tenir est attendue d'ici la fin de la semaine.