Ile Maurice: Un jeune homme perd la vie après une altercation

Un drame s'est produit lundi après-midi sur la route principale de Beau-Champ, près d'un pont, lorsqu'un jeune homme de 27 ans a tragiquement perdu la vie dans des circonstances troublantes.

Selon les informations recueillies, la police de Rivière Sèche a été alertée vers 15 h 20. À leur arrivée, les officiers ont découvert la victime sur la chaussée, allongée sur le dos. Rapidement, le personnel médical du SAMU, conduit par un médecin de service, a été dépêché sur place. Malheureusement, le décès du jeune homme a été constaté peu après, et son corps a ensuite été transféré à la morgue de l'hôpital Dr Jeetoo en vue d'une autopsie.

D'après un témoin qui se trouvait sur le lieu au moment des faits, la victime s'était engagée dans une dispute avec l'aide-chauffeur d'un camion stationné à proximité. Dans le feu de l'altercation, l'aide aurait saisi la victime par le col de sa chemise. Le conducteur du poids lourd, un homme de 63 ans, aurait alors remis le moteur en marche et déplacé le véhicule. La victime serait tombée sur la chaussée et aurait été percutée par une roue arrière du camion. Le poids lourd a ensuite quitté les lieux.

Le conducteur d'un autre véhicule, présent sur place, a confirmé cette version des faits aux enquêteurs.

L'enquête a rapidement été confiée à l'unité d'investigation criminelle de la division Est. Après plusieurs recoupements et informations crédibles obtenus sur le terrain, les enquêteurs ont localisé et interpellé le chauffeur du camion dans la soirée du lundi à Saint-Michel. Il a été conduit au poste de police de RivièreSèche pour interrogatoire, avant d'être placé en détention sur ordre d'un surintendant de police, en attendant sa comparution en cour.

Un alcootest a été effectué sur le conducteur interpellé ainsi que sur le témoin principal. Les deux résultats se sont révélés négatifs.

Une autopsie pratiquée le même soir à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo a révélé que la victime est décédée des suites d'un choc provoqué par de multiples blessures. Le corps a ensuite été remis à la famille pour les funérailles.

Les circonstances exactes de ce drame suscitent de nombreuses interrogations. L'enquête suit son cours afin de déterminer les responsabilités dans cette tragédie qui endeuille toute une famille.