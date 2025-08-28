Ile Maurice: Solea a trouvé sa famille d'accueil

L'histoire de la petite fille abandonnée le 5 août dans un sac de riz à Stanley, Rose-Hill, connaît un dénouement heureux 22 jours après. Depuis son arrivée à l'hôpital, la Fostering Unit du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille s'est mobilisée pour lui trouver un foyer, et après 12 exercices de matching, un couple a été sélectionné pour devenir ses parents d'accueil.

Hier matin, vers 8 h 30, à l'hôpital Victoria, Candos, le couple, accompagné d'un proche parent, a rencontré pour la première fois la petite fille, qu'il a surnommée Solea. La rencontre s'est déroulée en présence de la ministre Arianne Navarre-Marie, avec un échange de regards et de câlins qui restera gravé dans les mémoires.

Le couple, titulaire d'un certificat de Foster Parent depuis janvier 2025, attendait un enfant depuis 18 ans. Après un processus rigoureux incluant des enquêtes sociale, psychologique et financière, ils ont pu prendre Solea dans leurs bras.

Lundi, le ministère a obtenu auprès de la Children's Court un Placement Order valable un an, garantissant que la petite fille sera élevée dans un environnement stable et sécurisé jusqu'au 25 août 2026. Les officiers du ministère continueront de suivre la situation pour s'assurer que Solea bénéficie de conditions optimales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Depuis l'annonce de l'abandon, plus d'une cinquantaine de personnes se sont manifestées auprès de la Fostering Unit pour offrir un foyer à ce bébé dont l'histoire avait ému tout le pays. La ministre Arianne Navarre- Marie s'est félicitée de ce dénouement :

«Je tiens à féliciter ce couple choisi pour prendre soin de Solea. C'est un dénouement heureux pour ce bébé qui avait besoin d'une famille aimante. Je remercie également le personnel de l'hôpital Victoria et tous les médecins qui ont veillé sur elle depuis le premier jour. Aujourd'hui, nous voyons un bébé qui a retrouvé la joie de vivre et qui grandira dans un environnement propice à son épanouissement. Les parents d'accueil bénéficieront de l'accompagnement du ministère jusqu'au bout. Ils ont hâte que notre Adoption Bill soit voté afin de pouvoir adopter leur rayon de soleil.»

La ministre a aussi réaffirmé sa volonté d'accélérer la présentation de la loi sur l'adoption et a précisé «qu'il est crucial de ne laisser aucune faille juridique qui pourrait mettre en danger un enfant. Nous travaillons avec le State Law Office pour proposer la meilleure loi possible».