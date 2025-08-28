Congo-Brazzaville: Promotion de l'économie digitale - Les autorités congolaises disposées à accompagner le Fijada

Le représentant pays du Forum international de la jeunesse africaine pour le développement de l'Afrique (Fijada) en République du Congo, Daniel Biangoud, et son mentor, José Cyr Ebina, ont présenté, le 27 août, le contenu de cette initiative et ses atouts pour la jeunesse congolaise. Partout où ils sont passés, le retour était positif puisque ce projet constitue une niche financière pour les adeptes des réseaux sociaux.

Les porteurs de ce projet, au niveau national, ont été reçus par le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Prince Michrist Kaba Mboko, puis par le ministre chargé de l'Economie numérique, Leon Juste Ibombo. L'objectif de la rencontre consistait à présenter le contenu du l'initiative que porte le Congolais Daniel Biangoud.

«Eu égard aux recommandations de la rencontre de Kinshasa, nous avons jugé bon de passer voir les autorités compétentes afin de présenter le rapport du Fijada. Certes nous sommes une organisation indépendante, mais cela ne nous empêche pas de travailler en synergie avec le gouvernement pour porter la vison d'une jeunesse unie et active. Il est important que les jeunes profitent des avantages qu'offre l'économie numérique », a indiqué Daniel Biangoud.

Léon Juste Ibombo a expliqué que le Congo continuera à encourager les jeunes qui se démarquent dans l'innovation et la valorisation de l'identité congolaise. Pour lui, le gouvernement apportera son apport dans l'exécution du Fijada dans la mesure où ce projet permettra aux jeunes de découvrir les avantages de l'internet et les niches financières des réseaux sociaux.

Ces séances de présentation officiellement viennent après la participation des jeunes africains responsables des organisations non gouvernementales, soucieux du développement du continent, aux travaux du Fijada à Kinshasa puis la restitution de ce forum à Brazzaville. Les assises de Kinshasa se sont tenues sur le thème « Créer un avenir durable : l'engagement de la jeunesse pour la planète » à l'occasion de la Journée mondiale de la jeunesse célébrée le 12 août dans ce pays.

Le voeu de cette couche juvénile a été exprimé, le 23 août, à Brazzaville par le président du forum, Jonathan Masuta Lumeya, lors de la cérémonie de restitution des travaux du forum. La célébration de cette journée a été une occasion pour promouvoir les droits des jeunes et renforcer leur engagement dans le développement durable.

Plusieurs recommandations ont été prises dans la capitale de la République démocratique du Congo dont celle consistant à favoriser l'éveil à l'économie digitale : mettre en place des programmes de sensibilisation et de formation destinés aux jeunes pour leur permettre de comprendre, d'adopter et de tirer parti des opportunités offertes par l'économie numérique, en favorisant l'inclusion digitale, la création d'emplois innovants.