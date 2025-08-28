Congo-Brazzaville: Infrastructures sportives - Le lycée A.A Neto doté de terrains multisports

Les services du ministère chargé des Sports ont officiellement remis, le 26 août, à Brazzaville, à ceux de l'Enseignement primaire et secondaire, une plateforme sportive au lycée Antonio-Agostinho Neto (A.A Neto), dans le sixième arrondissement de Brazzaville, Talangaï.

La mise en oeuvre de cet espace multisports s'inscrit dans le but de promouvoir la pratique du sport chez les jeunes, notamment en milieu scolaire. Le ministère des Sports, à travers la direction générale des Sports, a officialisé la disponibilité de ces deux terrains de basketball et du volleyball entièrement réaménagés. Cette infrastructure a été symboliquement remise au ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, représenté par un conseiller du ministre.

Le directeur général des Sports, Jean Robert Bindélé, a détaillé l'importance de cette plateforme dans la pratique du sport et la valorisation de l'éducation physique et sportive. « La réouverture de cette plateforme sportive n'est donc pas un acte isolé, mais s'inscrit dans une dynamique nationale d'intégration du sport dans le système éducatif, comme vecteur de santé, d'inclusion sociale et de citoyenneté active. La vocation de ces infrastructures sportives d'élite est de permettre à nos athlètes de s'illustrer sur la scène internationale et d'offrir à notre nation un environnement propice à la pratique et au développement des activités sportives », a-t-il indiqué, ajoutant que c'est dans ces espaces que naissent les premières passions sportives. C'est ici que les jeunes apprennent la valeur de l'effort, le goût du collectif, et le respect de l'adversaire.

Cette initiative a été saluée par les élèves, les encadreurs et les associations sportives locales, qui voient en ce geste un signal fort du gouvernement congolais en faveur de l'éducation par le sport. D'ailleurs, pour concrétiser le fonctionnement de cette plateforme, deux matchs de basketball et de volleyball ont permis à l'assistance de découvrir le talent des jeunes athlètes.

Notons que la réhabilitation s'est exécutée grâce à l'appui technique et financier du ministère des Sports, par le truchement du Fonds national pour la promotion et le développement des activités physiques et sportives sur autorisation du ministère chargé de l'Enseignement secondaire.