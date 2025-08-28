Congo-Brazzaville: Passation des marchés publics - Améliorer le cadre règlementaire pour garantir la meilleure gestion des fonds

Le comité de pilotage du Programme accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services (Pagir) a organisé, les 27 et 28 août, à Brazzaville un atelier spécial pour valider la matrice des indicateurs de l'évaluation du nouveau système de passation des marchés publics au Congo.

L'atelier a été organisé, en partenariat avec l'Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), avec l'appui de la Banque mondiale. Il a réuni plusieurs experts en passation des marchés publics venus des ministères sectoriels, du secteur privé, de la société civile et des institutions partenaires techniques et financiers.

Deux jours durant, ces derniers ont examiné la matrice des indicateurs, un document conçu et proposé par des experts nationaux pour être validée, avant son approbation par le secrétariat international du MAPS. Une fois entériné, ce document stratégique servira de référence pour évaluer la performance du système des marchés publics congolais et d'identifier les réformes prioritaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La matrice approuvée repose sur quatre piliers essentiels. Il s'agit du cadre législatif, règlementaire et politique des marchés publics ; du cadre institutionnel et la capacité de gestion des marchés publics ; des activités d'acquisition publique et la pratique des marchés publics, ainsi que de la responsabilité, l'intégrité et la transparence du système de passation des marchés publics.

Présidé par le conseiller économique et de la prospective du ministre d'Etat, Antoine Ngakosso, l'atelier avait pour objectif de doter le Congo d'un outil de passation des marchés publics harmonisé et fiable, capable de promouvoir la transparence et de garantir une gestion optimale des fonds publics. « Le Congo a engagé un vaste chantier de modernisation de son système de passation des marchés publics.

Ce processus est mis en oeuvre à travers le Pagir, et vise à identifier les forces et les faiblesses de notre dispositif afin de proposer des améliorations concrètes atour de quatre piliers que sont le cadre législatif, le cadre institutionnel, les pratiques d'acquisition publiques ainsi que la responsabilité, l'intégrité et la transparence », a-t-il indiqué. Rappelons que l'évaluation MAPS est une méthodologie internationale de diagnostic qui permet d'apprécier la performance et la crédibilité des systèmes nationaux de passation des marchés publics.