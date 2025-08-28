Afrique Centrale: CEEAC - Un sommet extraordinaire prévu à Malabo

Initialement prévu pour ce mois d'août, le sommet a été reporté à la demande des États membres, qui souhaitaient avoir le temps de présenter leurs candidats pour la nouvelle équipe dirigeante de la commission. La rencontre est désormais programmée pour le 7 septembre à Malabo, en Guinée équatoriale.

L'annonce a été faite, le 26 août, à l'issue d'une réunion de travail du président de la République, Obiang Nguema Mbasogo, également chef de l'État et président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), avec le président de la Commission de la CEEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, ainsi que le ministre de l'Intégration régionale, Lucas Abaga Nchama.

Cette rencontre a aussi permis d'évaluer l'avancement de la mise en oeuvre des décisions, accords et résolutions adoptés lors du dernier sommet qui s'est tenu dans la capitale équato-guinéenne.