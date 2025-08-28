Mali: Attaques terroristes au pays

communiqué de presse

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, a pris connaissance des attaques terroristes menées simultanément, le mardi 19 août 2025, contre les positions de l'armée malienne à Farabougou et à Biriki-Were, dans la région de Ségou.

Le Président de la Commission condamne avec la plus grande fermeté ces attaques, revendiquées par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, qui ont tragiquement causé de nombreuses pertes en vies humaines, parmi les militaires comme parmi les civils.

Il adresse ses sincères condoléances aux familles des victimes, ainsi qu'au peuple malien, et au gouvernement exprime sa pleine solidarité en ces moments douloureux.

Le Président de la Commission réaffirme l'engagement indéfectible de l'Union africaine à soutenir le Mali et l'ensemble des États membres dans leur lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, qui continuent de menacer la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent.

