Algérie: Le président de la République met fin aux fonctions de Nadir Larbaoui et nomme Sifi Ghrieb Premier ministre par intérim

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé, jeudi, un décret présidentiel mettant fin aux fonctions de M. Nadir Larbaoui, en sa qualité de Premier ministre, et a décidé de nommer à sa place, M. Sifi Ghrieb, en tant que Premier ministre par intérim, indique un communiqué de la Présidence de la République.

