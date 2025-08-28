Algérie: Le président de la République met fin aux fonctions de Nadir Larbaoui et nomme Sifi Ghrieb Premier ministre par intérim

28 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé, jeudi, un décret présidentiel mettant fin aux fonctions de M. Nadir Larbaoui, en sa qualité de Premier ministre, et a décidé de nommer à sa place, M. Sifi Ghrieb, en tant que Premier ministre par intérim, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé, ce jour, un décret présidentiel en vertu duquel il a mis fin aux fonctions de M. Nadir Larbaoui, en sa qualité de Premier ministre, et a décidé de nommer à sa place M. Sifi Ghrieb, en tant que Premier ministre par intérim", lit-on dans le communiqué.

