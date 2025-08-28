Algérie: Saïd Chanegriha reçoit en audience le Chef d'Etat-Major des Forces terrestres indiennes

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu jeudi au siège de l'Etat-Major de l'ANP, le Général d'Armée Dwivedi Upendra, Chef d'Etat-Major des Forces terrestres indiennes, à l'issue de la visite de travail qu'il a effectuée en Algérie, indique un communiqué du MDN.

"Dans le cadre des activités de coopération militaire, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a reçu en audience, ce jeudi 28 août 2025, au siège de l'Etat-Major de l'ANP, le Général d'Armée Dwivedi Upendra, Chef d'Etat-Major des Forces terrestres indiennes, et ce, à l'issue de la visite de travail qu'il a effectuée en Algérie, à la tête d'une importante délégation militaire", précise la même source.

"Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part le Général de Corps d'Armée, Commandant des Forces terrestres, des Chefs de départements et des Directeurs centraux de l'Etat-Major de l'ANP et du MDN, ainsi que les membres de la délégation militaire indienne, les deux parties ont évoqué les domaines de coopération militaire bilatérale, les voies et les moyens de renforcement de la coordination sécuritaire sur les questions d'intérêt commun".

Elles ont également discuté "des défis sécuritaires à l'échelle mondiale et échangé les points de vue sur des questions d'actualité", note le communiqué.

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue à la délégation hôte, avant d'exprimer "sa satisfaction du niveau atteint par les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Inde, notamment à la faveur de la rencontre qui a réuni Monsieur le Président de la République avec la Présidente indienne, lors de sa visite effectuée en Algérie, au mois d'octobre dernier".

"Les relations algéro-indiennes ont enregistré un nouvel élan, à la faveur de la dernière visite officielle, effectuée en Algérie, en octobre 2024, par la Présidente de la République de l'Inde, Madame Droupadi Murmu, lors de laquelle les discussions bilatérales qui l'ont réunie avec le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, ont contribué à la définition de nouveaux horizons et à l'adoption de stratégies d'avenir, à même de promouvoir le niveau de la coopération bilatérale et d'activer tous les mécanismes communs, de part et d'autre, à travers les différentes commissions bilatérales", a-t-il affirmé.

Le Général d'Armée a souligné que ladite visite avait "des répercussions positives, en donnant un nouvel élan aux relations militaires entre les deux pays, traduit notamment par des échanges de visites officielles de haut niveau".

"Cette dynamique s'est, également, concrétisée par les échanges des visites officielles entre les Commandements des deux armées, à l'instar de la participation du Général d'Armée Anil Chauhan, Chef d'Etat-major des Forces armées indiennes, aux festivités commémoratives du 70ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution nationale, ainsi que la visite officielle que j'ai effectuée au niveau de votre pays ami, au mois de février de l'année en cours", a-t-il relevé.

De son côté, le Général d'Armée, Chef d'Etat-major des Forces terrestre indiennes a exprimé "sa satisfaction de cette visite en Algérie, qui lui a offert une précieuse occasion d'échanger les idées et les conceptions avec les responsables du Commandement des Forces terrestres et d'examiner avec le Haut Commandement de l'ANP les différentes questions sécuritaires qui se posent sur les scènes régionales et internationales, en mettant en exergue l'existence de grandes opportunités chez les deux parties, pour concrétiser une coopération militaire bénéfique et fructueuse pour les deux pays", note le communiqué.

Au terme de cette rencontre, "les deux parties ont échangé des présents symboliques", ajoute le communiqué du MDN.

Il convient de signaler qu'en sus de l'audience qui lui a été accordée par le Général d'Armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, "la délégation militaire indienne, conduite par le Général d'Armée Dwivedi Upendra, a bénéficié d'un programme de visites riche, organisé au niveau des différents établissements et structures de l'Armée nationale populaire", précise le communiqué.

"La première étape de ce programme, a été le siège du Commandement des Forces terrestres, où il a été accueilli par le Général de Corps d'Armée Mostefa Smaali, Commandant des Forces terrestres. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les questions d'intérêt commun", ajoute la même source.

La délégation militaire indienne a également eu "des rencontres avec le Chef du Bureau des enseignements militaires du département Emploi-Préparation de l'Etat-major de l'ANP, ainsi qu'avec l'Inspecteur central des fabrications militaires. Ces rencontres ont permis d'aborder divers sujets, notamment les domaines de l'industrie militaire et de la formation, contribuant ainsi au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays".

Le programme de la visite a ensuite conduit la délégation militaire indienne à l'Académie militaire de Cherchell "Président Houari-Boumediene" où la délégation a assisté à un exposé présenté par le Commandant de l'Académie, avant de visiter les infrastructures pédagogiques et de formation dont dispose ce prestigieux établissement de formation.

Elle a également visité l'Ecole de Commandement et d'Etat "où elle s'est enquise de près des programmes dispensés aux cadres de l'ANP par cette prestigieuse école".

En marge de ce programme, "des visites culturelles et touristiques ont été organisées au profit de la délégation militaire indienne", lui permettant "de découvrir des sites archéologiques et culturels, témoignant de la richesse historique et patrimoniale de l'Algérie", conclut le communiqué du MDN.