Algérie: La Banque d'Algérie abaisse son taux directeur à 2,75%

28 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le Conseil Monétaire et Bancaire (CMB), réuni jeudi en session ordinaire sous la présidence du Gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Salah Eddine Taleb, a décidé d'abaisser le taux directeur de 25 points de base, le fixant à 2,75% contre 3% auparavant, a indiqué un communiqué du CMB.

Lors de cette réunion, consacrée à l'examen de la conjoncture économique et monétaire, ainsi qu'aux mesures de politique monétaire à mettre en oeuvre, le CMB a également réduit le taux de la réserve obligatoire de 100 points de base, le ramenant à 2% contre 3% précédemment.

Selon le document, cet assouplissement vise à renforcer la capacité du système bancaire à financer l'économie nationale, à la lumière des évolutions récentes et des perspectives à moyen terme.

Concernant les indicateurs économiques, le communiqué relève une nette décélération de l'inflation. En glissement annuel, l'inflation globale est tombée à 0,35% en juillet 2025, soit une baisse de 6 points par rapport au même mois de 2024. L'inflation moyenne annuelle a également reculé à 3,14% en juillet 2025, contre 6,12% en juillet 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'inflation sous-jacente a suivi la même tendance, passant de 3,92% en juillet 2024 à 2,58% en juillet 2025, confirmant le repli durable de l'inflation, restée durant plusieurs mois consécutifs en dessous de l'objectif de la politique monétaire.

Le CMB a également constaté une croissance modérée de la masse monétaire au sens large, évaluée à 3,81% à fin juin 2025 par rapport à fin décembre 2024. Cette progression est principalement due à la hausse des crédits à l'économie, en augmentation de 5,36% sur le premier semestre 2025, contre une croissance de 5,26% pour l'ensemble de l'année 2024.

Aussi, la croissance économique a été vigoureuse au cours du premier trimestre de 2025, affichant 4,5% contre 4,2% à la même période de 2024, grâce à une croissance réelle record des secteurs hors hydrocarbures de 5,7% au premier trimestre de 2025 contre 4,3% au premier trimestre de 2024.

Le communiqué souligne enfin que le CMB reste attentif aux évolutions économiques nationales et internationales et se tient prêt à ajuster ses instruments de politique monétaire en fonction des objectifs fixés.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.