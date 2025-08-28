Algérie: La Banque d'Algérie abaisse son taux directeur à 2,75%

ALGER — Le Conseil Monétaire et Bancaire (CMB), réuni jeudi en session ordinaire sous la présidence du Gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Salah Eddine Taleb, a décidé d'abaisser le taux directeur de 25 points de base, le fixant à 2,75% contre 3% auparavant, a indiqué un communiqué du CMB.

Lors de cette réunion, consacrée à l'examen de la conjoncture économique et monétaire, ainsi qu'aux mesures de politique monétaire à mettre en oeuvre, le CMB a également réduit le taux de la réserve obligatoire de 100 points de base, le ramenant à 2% contre 3% précédemment.

Selon le document, cet assouplissement vise à renforcer la capacité du système bancaire à financer l'économie nationale, à la lumière des évolutions récentes et des perspectives à moyen terme.

Concernant les indicateurs économiques, le communiqué relève une nette décélération de l'inflation. En glissement annuel, l'inflation globale est tombée à 0,35% en juillet 2025, soit une baisse de 6 points par rapport au même mois de 2024. L'inflation moyenne annuelle a également reculé à 3,14% en juillet 2025, contre 6,12% en juillet 2024.

L'inflation sous-jacente a suivi la même tendance, passant de 3,92% en juillet 2024 à 2,58% en juillet 2025, confirmant le repli durable de l'inflation, restée durant plusieurs mois consécutifs en dessous de l'objectif de la politique monétaire.

Le CMB a également constaté une croissance modérée de la masse monétaire au sens large, évaluée à 3,81% à fin juin 2025 par rapport à fin décembre 2024. Cette progression est principalement due à la hausse des crédits à l'économie, en augmentation de 5,36% sur le premier semestre 2025, contre une croissance de 5,26% pour l'ensemble de l'année 2024.

Aussi, la croissance économique a été vigoureuse au cours du premier trimestre de 2025, affichant 4,5% contre 4,2% à la même période de 2024, grâce à une croissance réelle record des secteurs hors hydrocarbures de 5,7% au premier trimestre de 2025 contre 4,3% au premier trimestre de 2024.

Le communiqué souligne enfin que le CMB reste attentif aux évolutions économiques nationales et internationales et se tient prêt à ajuster ses instruments de politique monétaire en fonction des objectifs fixés.