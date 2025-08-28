Algérie: Foot/Mondial-2026 (Qualif's) - Petkovic dévoile une liste de 26 joueurs

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Vladimir Petkovic, a retenu 26 joueurs en vue des deux prochains matchs: le jeudi 4 septembre face au Botswana à Tizi-Ouzou (20h00), et le lundi 8 septembre devant la Guinée, à Casablanca(22h00), comptant respectivement pour les 7e et 8e journées (Gr.G), des qualifications de la Coupe du monde 2026 (Etats-Unis-Canda-Mexique).

Le coach national a dévoilé cette liste, en conférence de presse tenue à la salle "Mohamed Sellah", du stade Nelson-Mandela de Baraki.

Cette liste est marquée par la présence pour la première fois du milieu Ilan Kais Kebbal, (sociétaire de Paris FC en Ligue 1 de France).

En revanche, Petkovic sera privé des services de quatre joueurs: les défenseurs Mohamed Farsi (Colombus Crew/ Etats-Unis), et Mohamed Amine Madani (JS Kabylie), et le milieu de terrain Himad Abdelli (Angers CO/ France), blessés, alors que le milieu de terrain Ismaël Bennacer se trouve sans club, après la décision de l'AC Milan de le mettre sur le marché des transferts.

L'équipe nationale entrera en stage, lundi, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, avant de rallier la ville de Tizi-Ouzou, la veille de son match face au Botswana.

Au terme de la 6e journée disputée en mars dernier, la sélection nationale trône en tête du groupe G avec 15 points, à trois longueurs de son poursuivant direct, le Mozambique (12 pts). Le Botswana et l'Ouganda suivent à la troisième place avec 9 points, devant la Guinée (7 pts), alors que la Somalie ferme la marche avec 1 point.

Pour rappel, les premiers des neuf groupes en lice seront automatiquement qualifiés pour la phase finale du Mondial 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes (des groupes) joueront dans un tournoi de barrage de la CAF.

Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la Fédération internationale (FIFA).

Liste des 27 joueurs convoqués :

Gardiens: Alexis Guendouz (MC Alger), Zakaria Bouhalfaya (CS Constantine), Oussama Benbot (USM Alger)

Défenseurs : Youcef Atal (Al-Sadd SC/ Qatar), Ryan Aït-Nouri (Manchester City/ Angleterre), Jaouen Hadjam (BSC Young Boys/ Suisse), Aïssa Mandi (Lille OSC/ France), Ahmed Touba (Panathinaïkos/ Grèce), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund/Allemagne), Mohamed Amine Tougaï (ES Tunis/ Tunisie), Kévin Guitoun (Charleroi SC/Belgique).

Milieux : Nabil Bentaleb (Lille OSC/ France), Farés Chaïbi (Eintracht Francfort/ Allemagne), Hicham Boudaoui (OGC Nice/ France), Houssem Aouar (Al-Ittihad/Arabie saoudite), Ibrahim Maza (Hertha Berlin/Allemagne), Ramiz Zerrouki (Twente FC/ Pays-Bas) et Ilan Kais Kebbal (Paris FC/France).

Attaquants: Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg/ Allemagne), Youcef Belaïli (ES Tunis/ Tunisie), Riyad Mahrez (Al-Ahli SC/ Arabie saoudite), Anis Hadj Moussa (Feyenoord/ Pays-Bas), Amine Gouiri (Olympique Marseille/ France), Saïd Benrahma (Neom SC/ Arabie saoudite), Yassine Benzia (Al-Fayha SC/ Arabie saoudite), Baghdad Bounedjah (Al-Shamal SC/ Qatar).