Algérie: Foot/Mondial 2026 - 'La blessure d'Aït-Nouri n'est pas grave'

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, le Bosnien Vladimir Petkovic, a assuré jeudi que la blessure contractée par le défenseur de Manchester City, Rayan Aït-Nouri, au niveau de la cheville, "n'est pas grave", ce qui explique sa présence dans la liste des 26 joueurs pour les matchs face au Botswana (4 septembre à Tizi-Ouzou) et la Guinée (8 septembre à Casablanca), comptant pour les qualifications du Mondial-2026.

"Ait Nouri a été évalué par les médecins et sa blessure n'est pas grave. Le staff médical de Manchester City pense qu'il pourrait revenir dès ce week-end", a-t-il indiqué, lors d'une conférence de presse tenue à la salle Mohamed-Sellah, au stade Nelson-Mandela de Baraki.

Petkovic a dévoilé, au début de la conférence de presse, une liste de 26 joueurs pour ces deux rendez-vous, comptant pour les 7e et 8e journées (Gr.G) des qualifications de la Coupe du monde, en présence notamment du milieu offensif Ilan Kebbal (FC Paris/ France), dont il s'agit de la deuxième convocation chez les "Verts", après une première en octobre 2021.

"J'ai évalué la forme de chaque joueur en ce début de saison. Kebbal, nous le suivons depuis l'année dernière. Il a très bien démarré, c'est un plaisir de le voir jouer. Je veux observer son comportement au sein du groupe".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Petkovic a également loué la préparation de Nabil Bentaleb (Lille OSC/ France) et les performances de Ramiz Zerrouki, prêté cet été à Twente FC (Pays-Bas), en provenance de Feyenoord Rotterdam.

"Bentaleb a réalisé une belle préparation avec son club. Zerrouki, lui, est l'un des meilleurs de son équipe depuis le début du nouvel exercice, il joue régulièrement avec le FC Twente. Tous deux ont toujours bien performé avec l'Algérie".

Sur le poste de gardien de but, Petkovic a admis avoir fait appel aux meilleurs du moment: "J'ai convoqué les trois meilleurs gardiens actuellement (Guendouz, Benbot, Bouhalfaya). J'avais déjà cherché à aider Anthony Mandrea auparavant, mais je ne peux pas le faire maintenant, d'autant qu'il joue au troisième palier du championnat de France (SM Caen, NDLR)".

En dépit de sa situation, Bennacer reste un élément important

Le coach national a également évoqué le cas du milieu de terrain Ismaël Bennacer, sans club, suite à la décision de l'AC Milan de se passer de ses services durant la période d'intersaison, justifiant la décision de ne pas le retenir dans la liste.

"Il n'a effectué aucun entraînement avec l'AC Milan. Maintenant, nous allons tout mettre en oeuvre pour l'aider et être utile pour l'équipe nationale. Tout va se passer rapidement car c'est un élément très important pour nous.".

Et de conclure sur un aspect purement tactique: "Nous n'avons pas beaucoup de temps pour préparer tous les détails, c'est pour ça qu'on doit maintenir notre philosophie de jeu et faire notre jeu sans s'adapter à l'adversaire. Nous sommes capables de faire ça.".

Au terme de la 6e journée disputée en mars dernier, la sélection nationale trône en tête du groupe G avec 15 points, à trois longueurs de son poursuivant direct, le Mozambique (12 pts). Le Botswana et l'Ouganda suivent à la troisième place avec 9 points, devant la Guinée (7 pts), alors que la Somalie ferme la marche avec 1 point.

Les premiers des neuf groupes en lice seront automatiquement qualifiés pour la phase finale du Mondial 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes (des groupes) joueront dans un tournoi de barrage de la CAF.

Le vainqueur du tournoi de barrage de la CAF participera au tournoi de barrage de la Fédération internationale (FIFA).