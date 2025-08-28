Algérie: Guelma - La pièce 'un élève studieux en vacances' ouvre le festival des loisirs et du divertissement

GUELMA — Les enfants ont vécu, mercredi, des moments de joie avec la pièce "un élève studieux en vacances", jouée en ouverture du festival régional des loisirs et du divertissement organisé au camp de jeunes Oumedour-Belkacem situé dans la forêt de la Maouna, dans la commune de Bendjerrah.

Cette manifestation de plein air qui se poursuivra jusqu'au 31 août sur une place aménagée au centre du camp, au coeur de cette forêt qui se trouve à 17 km de Guelma, a été marquée, dès son premier jour, par une superbe ambiance créée par les tout-petits vêtus d'habits aux couleurs vives et dont les piaillements se mêlaient à la musique, aux cris des animaux et au bruissement des arbres.

La pièce jouée pour l'ouverture de la manifestation, oeuvre de la troupe "Le Triangle protecteur" pour le théâtre de Guelma a semblé enchanter les enfants qui, accompagnés de leurs parents, ont beaucoup interagi, jusqu'à une heure tardive de la nuit, avec les évolutions des acteurs sur scène.

Les familles présentes à l'ouverture du festival ont également eu leur part de plaisir en se voyant offrir des moyens de détente dans les bras de dame nature avec, à leur disposition, des lieux aménagés pour le repos, la restauration et la dégustation des boissons fraîches et de glaces.

Le directeur de l'Office des établissements de jeunes (ODEJ), Ali Benbakha, a indiqué, dans une déclaration à l'APS, que cette manifestation, qui en est à sa 2ème édition, est organisée dans le cadre du programme d'animation de la saison estivale.

Il a souligné que cette manifestation de 5 jours donnera lieu à la représentation de pièces de théâtre, à des jeux d'acrobatie et à des spectacles de prestidigitation présentés par des troupes de Guelma, de Souk Ahras et de Skikda.

Jeudi soir, le public, en particulier les enfants, auront droit à un spectacle d'acrobatie présenté par la troupe "Le faiseur de bonheur" de la wilaya de Souk Ahras.