Algérie: Djamaâ El-Djazaïr - Programme spécial pour la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif

28 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Djamaâ El-Djazaïr a élaboré un programme spécial pour le mois de Rabie al awal, à l'occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif, incluant des conférences scientifiques, des cours religieux et des activités culturelles, a indiqué, jeudi, un communiqué du rectorat de cet édifice religieux.

Ce programme placé sous le slogan "Sa moralité était le Coran", comprend l'organisation de conférences scientifiques et de cours religieux tout au long du mois de Rabie al awal, et ce un quart d'heure avant la prière d'El Icha, qui porteront sur la vie (Sira) du Prophète Mohammad (QSSSL), outre l'animation de sessions scientifiques par une élite d'imams, de chercheurs et d'enseignants.

Dans ce sillage, le Centre culturel de Djamaâ El-Djazaïr a tracé un programme englobant des ateliers de calligraphie arabe et des expositions d'arts islamiques et de miniatures. Il est également prévu l'organisation d'une cérémonie officielle la veille de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif, à savoir jeudi prochain.

Le Mawlid Ennabaoui Echarif sera célébré vendredi 12 Rabie al awal 1447 de l'Hégire, correspondant au 5 septembre 2025, avait annoncé le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

