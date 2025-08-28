Tunisie: Plage de Gammarth - Lancement d'une vaste campagne de propreté sous le slogan « prends soin de la mer »

28 Août 2025
La Presse (Tunis)

Sous le slogan « Prends soin de la mer », une campagne de nettoyage de la plage de Gammarth, située dans la banlieue nord de la capitale, a débuté ce jeudi après-midi, de 16h00 à 17h30.

Cette initiative, organisée par l'association de l'environnement « Marsa la Bleue » en collaboration avec une entreprise internationale de distribution de carburants, vise à sensibiliser les citoyens à la pollution croissante, en particulier celle causée par le plastique, qui a atteint des niveaux alarmants dans le milieu marin.

L'association a invité les jeunes et les adultes à se joindre à cette action pour débarrasser la plage de Gammarth de toute forme de pollution, dans le but de la rendre plus propre et de préserver les zones maritimes pour l'avenir.

Selon l'association, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation menée par l'Organisation des Nations Unies et le ministère de l'Environnement, qui encourage les citoyens à participer activement à des événements de bénévolat axés sur l'environnement et le ramassage des déchets.

