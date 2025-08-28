Tunisie: Président de l'association Villages d'enfants SOS - « Nous aspirons à prendre en charge 8 000 enfants d'ici la fin 2025 »

28 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le président de l'association Villages d'enfants SOS et membre de la Fédération internationale des Villages d'enfants SOS, Mohamed Megdich, a déclaré ce jeudi 28 août 2025 que plus de 5 000 enfants et jeunes bénéficient actuellement des services de l'association. Il a ajouté que l'objectif est d'augmenter ce nombre à 8 000 d'ici la fin de l'année 2025.

Invité de l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, Mohamed Megdich a lancé un appel aux dons pour garantir les fournitures scolaires et universitaires aux enfants et jeunes pris en charge. Il a précisé que les dons peuvent être effectués via le site web de l'association.

Il a également insisté sur l'importance des dons financiers plutôt qu'en nature, afin de préserver la dignité des enfants et de leur permettre de choisir eux-mêmes leurs fournitures.

Dans un communiqué publié hier mercredi, l'association a indiqué que le coût de cette rentrée scolaire s'élève à plus de 2,741 millions de dinars pour couvrir les fournitures (sacs, cahiers, livres, stylos, etc.) et les vêtements (blouses, tenues de sport, chaussures, etc.).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'association a invité tous les Tunisiens, particuliers et entreprises, à soutenir cette initiative intitulée « Sème l'espoir, agis pour le bien et contribue à l'éducation d'un enfant ».

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.