Tunisie: Président de l'association Villages d'enfants SOS - « Nous aspirons à prendre en charge 8 000 enfants d'ici la fin 2025 »

Le président de l'association Villages d'enfants SOS et membre de la Fédération internationale des Villages d'enfants SOS, Mohamed Megdich, a déclaré ce jeudi 28 août 2025 que plus de 5 000 enfants et jeunes bénéficient actuellement des services de l'association. Il a ajouté que l'objectif est d'augmenter ce nombre à 8 000 d'ici la fin de l'année 2025.

Invité de l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, Mohamed Megdich a lancé un appel aux dons pour garantir les fournitures scolaires et universitaires aux enfants et jeunes pris en charge. Il a précisé que les dons peuvent être effectués via le site web de l'association.

Il a également insisté sur l'importance des dons financiers plutôt qu'en nature, afin de préserver la dignité des enfants et de leur permettre de choisir eux-mêmes leurs fournitures.

Dans un communiqué publié hier mercredi, l'association a indiqué que le coût de cette rentrée scolaire s'élève à plus de 2,741 millions de dinars pour couvrir les fournitures (sacs, cahiers, livres, stylos, etc.) et les vêtements (blouses, tenues de sport, chaussures, etc.).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'association a invité tous les Tunisiens, particuliers et entreprises, à soutenir cette initiative intitulée « Sème l'espoir, agis pour le bien et contribue à l'éducation d'un enfant ».