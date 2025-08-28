Tunisie: Oscars 2026 - Kaouther Ben Hania représentera le pays avec « La Voix de Hind Rajab »

Le film « La Voix de Hind Rajab » de la réalisatrice Kaouther Ben Hania a été officiellement choisi pour représenter la Tunisie dans la course à l'Oscar du meilleur film international. Cette décision a été annoncée par le comité de sélection accrédité par l'Académie des Oscars et supervisé par le Centre national du cinéma et de l'image (CNCI), à l'issue de sa réunion du 27 août 2025.

Le long-métrage a été retenu car il répond parfaitement à l'ensemble des critères d'éligibilité exigés par l'Académie. Le Prix du Meilleur Film International, anciennement connu sous le nom de Meilleur Film en Langue Étrangère, sert de vitrine majeure aux cultures du monde entier pour partager leur vision et leur créativité cinématographique avec un public international. Chaque pays ne peut soumettre qu'un seul film pour concourir dans cette prestigieuse catégorie.

La première shortlist de 15 films en compétition sera dévoilée le 16 décembre 2025. Elle sera suivie par l'annonce des cinq finalistes nommés pour l'Oscar le 22 janvier 2026. La 98e cérémonie des Oscars, où le lauréat sera révélé, est programmée pour se tenir à Los Angeles le 15 mars 2026.