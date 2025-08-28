Tunisie: Activités présidentielles - Kaïs Saïed à l'écoute des doléances des Goulettois

Ce lundi, à deux heures du matin, le Chef de l'État s'est rendu à La Goulette pour évaluer l'avancement des travaux de réparation d'un canal d'évacuation endommagé, à l'origine de nuisances insupportables pour les habitants et les visiteurs. Accueilli par une foule venue exprimer ses doléances, il a insisté sur l'achèvement rapide des travaux relatifs au pont ferroviaire à Kheireddine qui a considérablement perturbé le trafic du train bleu de la banlieue nord reliant Tunis à La Marsa.

Le Chef de l'État a effectué à deux heures du matin, dans la journée de ce lundi, une visite inopinée à La Goulette (gouvernorat de Tunis) afin de s'enquérir de l'avancement des travaux de réparation d'un canal d'évacuation endommagé. Ce dysfonctionnement a généré une grave nuisance pour les habitants et les visiteurs de cette ville touristique, particulièrement fréquentée en période estivale. Malgré l'heure tardive, le Président a été accueilli par une foule venue lui exprimer ses doléances.

Colère des habitants face aux nuisances et aux retards de réparation

Derrière cette visite symbolique, c'est toute une série de problèmes vécus par les Goulettois qui refait surface. L'Association des amis de La Goulette, très active sur les réseaux sociaux, avait alerté sur la dégradation de la situation et sollicité l'intervention directe du Chef de l'État.

Elle a dénoncé à ce propos une catastrophe environnementale à l'avenue principale qui perdure depuis des mois en pleine saison estivale. Les odeurs nauséabondes dégagées par le canal endommagé a rendu le quotidien des habitants insupportable dans une large partie de cette coquette ville balnéaire dont la renommée dépasse pourtant les frontières.

Un élu local a affirmé que la panne aurait été causée par « l'intervention accidentelle » d'un engin de terrassement. Dans une vidéo publiée sur le site officiel de l'association concernée, un responsable municipal rapporte avoir reçu un message du directeur régional de l'Onas (Office national de l'assainissement), précisant que l'obstruction des égouts à l'avenue du 2-Mars.

A La Goulette, résulte à la fois de cet incident, du rejet de déchets dans les canalisations et d'une autre panne en aval, dont la réparation nécessiterait près d'un mois. Un discours qui n'a fait qu'accentuer la colère des habitants. Car, au-delà des explications, c'est surtout le renvoi de responsabilités entre les services municipaux et l'Onas qui agace. Le responsable municipal n'a d'ailleurs pas mâché ses mots dans la vidéo, s'interrogeant: «Puisqu'ils connaissent les causes, pourquoi n'interviennent-ilspas ?»

Travaux sur le pont ferroviaire Kheireddine : bientôt la fin du calvaire

Il a fallu donc la visite du Chef de l'État qui a été très favorablement accueillie par les Goulettois qui n'espéraient pas plus. Ils ont accouru à la rencontre de Kaïs Saïed pour lui faire part de leurs doléances.

Certains ont évoqué par la même occasion les travaux en cours relatifs au pont ferroviaire à Kheireddine qui a considérablement perturbé le trafic du train bleu de la banlieue nord reliant Tunis à La Marsa. Trajets interrompus, correspondances à pied et absence d'aménagements provisoires aggravent le quotidien des banlieusards, mais aussi celui des touristes.

Répondant à l'appel des citoyens, le Chef de l'État a insisté sur l'importance d'achever les travaux avant la prochaine rentrée scolaire, afin de permettre la reprise normale du trafic sur la ligne TGM dans les deux sens.

À travers ses visites inopinées, Kaïs Saïed affirme sa proximité avec les citoyens et sa détermination à répondre rapidement à leurs doléances. À La Goulette, comme ailleurs, ces déplacements symbolisent non seulement une écoute attentive, mais aussi un engagement concret à répondre aux requêtes des Tunisiens.