Tunisie: CAB-CA (0-1) - Triste football

L'arbitrage a de nouveau été confronté à la violence dans ce match. L'arbitre assistant, Marouene Saad, a été agressé. C'est aujourd'hui une réalité qui doit cesser si l'on veut préserver l'intégrité de notre compétition. Match arrêté et le CA empoche les trois points sur le terrain et en application de la loi.

Après son fiasco à Radès face à l'ESZ, le CA a croisé hier le fer avec le CAB à Bizerte avec pour objectif de réagir, alors que les Cabistes, eux aussi encore à la recherche d 'un match- référence, comptaient sur la venue des Clubistes pour lancer leur saison. Côté CA, hier, coach Faouzi Benzarti n'a pas effectué de changement radical mais a tout de même tenté d'envoyer un signal fort en titularisant Chamekh dans les bois, Kinzumbi en attaque et Shili sur le flanc.

Par contre, pas de changements au milieu avec la reconduction de Sghaier, Zemzemi et Ait Malek. Au CAB, à présent, Chokri Bjaoui, successeur de Sofien Hidoussi, ne s'est pas limité à prendre le train en marche, comme en atteste la charge offensive Cabiste, d'entrée de jeu.

Place à présent à la vérité du terrain avec pour arbitre Amir Loucif et sous une température de 41 °C, un climat suffocant, un véritable signal d'alerte à prendre en compte désormais par la Lnfp, la FTF et la DNA. Bref, qu'à cela ne tienne, au 15 Octobre, devant une assistance toute acquise à la cause des «Requins du Nord», le Club Athlétique Bizertin a donc vite fait de dévoiler ses intentions. Sauf qu'Aymen et Ahmed Amri, ainsi que Cissokho, n'auront pas cette lucidité capitale devant les buts clubistes.

Le CA, quant à lui, ne se livre pas mais ne se dégarnit pas non plus, en attendant d'ajuster la mire et de lancer le bon contre et créer le déséquilibre payant. On entame la demi-heure de jeu et en dépit de l'intention et de la constance cabiste, le CA reste impassible, en attente de déclencher ce qui doit l'être.

38', une alerte Clubiste menée par Khadhraoui aurait pu atteindre son objectif mais Bilel Ait Malek à la réception va buter sur le retour défensif cabiste. Sur le contre à présent, Rhimi perce sur le couloir gauche et choisi de tirer en déséquilibre alors qu'il aurait dû centrer dans le paquet. Chaouat, avec un tir intelligent, aurait pu lober le gardien cabiste en fin de la première mi-temps. On en restera là pour ce premier half qui nous a laissé sur notre faim avec un jeu plutôt musclé et sans expression offensive jusque-là, de part et d'autre.

Navrant !

De retour de pause, Firas Chawat fait trembler les filets (48') d'un coup de tête après un assist de Ait Malek sur une deuxième balle bien travaillée. Et les choses évoluent, mais pas sur le rectangle vert. En clair, l'arbitre assistant Marouene Saad est touché par un projectile et la rencontre est au point mort, avant d'être arrêtée tout simplement comme le stipule les règlements. Le CA prend trois points et le CAB est victime de la déraison d'une partie insignifiante de son public. Triste football !

CAB : Maktouf, allela, Bougtafa, abdou Seydi, Rhimi, Guesmi, Dridi (capitaine), aymen amri, Cissokho, ahmed amri, Momar Diop Seydi.

CA : Mouhib Chamekh, oussema Shili, Hamza Ben abda, ali Youssef, Ghaith Zaalouni, Moataz Zemzemi (capitaine), Ghaith Seghaier, Bilel ait Malek, Philippe Kinzumbi, Hamza Khadhraoui, Firas Chawat.