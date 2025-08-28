Congo-Kinshasa: La police lance l'opération « Zéro véhicule sans plaque » à Lubumbashi

La police nationale congolaise dans la province du Haut-Katanga a lancé, mardi 26 août à Lubumbashi, l'opération « Zéro véhicule sans plaque d'immatriculation », une initiative qui vise à mettre fin à la circulation des véhicules non identifiables.

Plusieurs véhicules circulant sans plaques d'immatriculation ont déjà été interceptés par les unités de la police de circulation routière. Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de sécurisation des personnes et de leurs biens, selon les autorités locales, a fait savoir le commissaire divisionnaire.

Lors d'une causerie morale avec les agents de la Police de circulation routière, le commissaire divisionnaire a rappelé l'importance capitale de la plaque d'immatriculation :

« Le manque d'une plaque expose les victimes d'accidents, mais aussi celles de kidnappings. Sans identification, il est difficile de retrouver les auteurs. Nous les traquons chaque jour, mais il faut que la loi soit respectée ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a également insisté sur le fait que tout conducteur, quel que soit son rang, est soumis au Code de la route. Même les hauts gradés doivent se conformer aux règles s'ils prennent le volant ou se font conduire.

Le commissaire a exhorté la population à s'approprier cette mesure pour sa propre sécurité. Il a souligné que la plaque d'immatriculation authentique permet de retracer un véhicule impliqué dans une infraction ou une activité illégale.

« C'est pour bien garder notre ville et notre province dans le cadre de la sécurité des personnes et de leurs biens », a-t-il conclu.