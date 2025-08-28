Afrique: Gambie - Le Maroc participe à la 1ère Coupe africaine U-18 de beach-volley

28 Août 2025
Libération (Casablanca)

La sélection marocaine de beach-volley U18 prendra part, du 2 au 7 septembre à Banjul, à la première édition de la Coupe africaine de développement organisée à l'initiative de la Confédération africaine de volleyball (CAVB).

Cette compétition s'inscrit dans la stratégie de la CAVB visant à préparer une représentation africaine compétitive aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026, indique l'instance continentale dans un communiqué, notant que douze nations ont été retenues pour cette édition inaugurale.

Neuf équipes féminines (Cap-Vert, RD Congo, Egypte, Gambie, Maroc, Namibie, Nigeria, Sénégal et Tunisie) et neuf équipes masculines (RD Congo, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Maroc, Namibie, Nigeria, Sénégal et Sierra Leone) prendront part au tournoi, précise -t-on.

Ce rendez-vous sportif constitue, par ailleurs, une étape clé dans la préparation du continent aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026, première édition de ces Jeux en Afrique, conclut la CAVB.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.