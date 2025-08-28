Cameroun: Issa Tchiroma Bakary - Candidature présidentielle et procédure pour corruption

Candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun, Issa Tchiroma Bakary voit sa campagne éclipsée par la résurgence d'une ancienne affaire judiciaire.

Récemment refoulé de l'aéroport, l'ancien ministre et désormais opposant est dans le collimateur de la justice pour des soupçons de corruption liés à son passage au ministère des Transports entre 1992 et 1996. Ses soutiens dénoncent une manoeuvre politique visant à sanctionner sa « trahison » après sa démission du gouvernement et l'officialisation de sa candidature.

À 78 ans, ce vétéran de la politique camerounaise se dit prêt au combat. « Je ne me laisserai pas faire. C'est un vieux dossier qu'on agite souvent contre moi, mais ce n'est jamais allé plus loin », a-t-il déclaré. Président du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), il affirme détenir les preuves de son innocence : « Je n'étais plus ministre au moment où l'argent a été payé. J'ai des preuves et je les ferai valoir, le cas échéant ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'affaire plonge ses racines dans les années 1990 et la rupture d'un contrat de maintenance avec Air France au profit de South African Airways (SAA). Un contrat de 65 millions de dollars financé par la défunte Cameroon Airlines. Un intermédiaire, la société Advanced Technics Trust, aurait reversé environ 1,2 million d'euros de commissions à des responsables camerounais, dont Tchiroma Bakary. L'objet direct des poursuites concernerait une rétrocommission supposée de 171 247 dollars.

La procédure, complexe, a connu de multiples rebondissements, incluant un accord d'indemnisation et un contentieux avec l'homme d'affaires Pierre Mila Assoute. Alors que l'emballement judiciaire semblait imminent en juin, les magistrats temporiseraient désormais. Selon des sources proches du dossier, le président Paul Biya estimerait contre-productif de transformer l'ancien ministre en martyr électoral. L'affaire, boîte de Pandore aux ramifications sensibles, reste en suspens, dans l'attente des développements politiques de la campagne présidentielle.