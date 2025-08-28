Cameroun: Ange Ebogo Emérant, légende du Bikutsi camerounais, s'éteint à 71 ans

La scène musicale camerounaise et africaine est en deuil. Ange Ebogo Emérant, pilier immuable et voix iconique du bikutsi, s'est éteint cette nuit au CHU de Yaoundé, emportant avec lui une part inestimable du patrimoine culturel du pays. Né un 4 décembre 1952 dans la localité de Mfou, l'artiste laisse derrière lui une oeuvre monumentale et un vide abyssal dans le coeur de millions d'aficionados.

Plus qu'un simple musicien, Ange Ebogo Emérant était l'incarnation même d'un rythme, d'une identité, d'une vibration propre au Cameroun. Son nom reste à jamais gravé dans l'histoire pour avoir porté haut les couleurs du bikutsi, ce genre musical ancestral beti, le transformant en un phénomène national et international. Avec une carrière aussi prolifique que brillante, il est l'auteur d'une discographie vertigineuse comprenant plus de 24 albums et plus de 400 chansons. Chaque composition était un chapitre d'une saga dédiée à la vie, à l'amour, aux traditions et aux réalités sociales.

Son statut de monument de la culture camerounaise n'a jamais éclipsé son rôle de formateur et de mentor. Il fut un passeur de savoir, guidant avec bienveillance et exigence plusieurs générations de jeunes artistes avides de s'abreuver à la source de son génie. Son héritage musical est donc double : une oeuvre artistique colossale et une lignée de disciples qui perpétueront sa mémoire et ses rhythms. Aujourd'hui, une page sublime de la musique africaine se tourne. La légende s'est tue, mais le bikutsi, qu'il a tant chéri et magnifié, continuera de résonner comme l'écho éternel de son talent immense.