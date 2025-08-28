Tunisie: Révolution verte à la BVMT - 13 sociétés montrent l'exemple

Dans un communiqué rendu public le 28 aout 2025, la Bourse de Tunis annonce une forte accélération des publications de rapports ESG en 2025, avec déjà 13 sociétés cotées ayant publié leurs rapports pour l'exercice 2024. Cette dynamique fait suite à la publication de huit 8 rapports ESG en 2024 pour l'exercice 2023.

Cette tendance marque un renforcement des engagements de la Bourse de Tunis, qui a elle-même produit son premier rapport ESG au titre de l'exercice 2024 et poursuit son programme d'accompagnement des sociétés cotées en collaboration avec l'IFC. Ces efforts visent à uniformiser et généraliser l'adoption des politiques de suivi et de divulgation des performances en matière de durabilité. L'évolution de la maturité des sociétés cotées et leur conviction croissante de l'intérêt du reporting ESG sont les moteurs de cette accélération.

Parmi les sociétés ayant déjà publié leurs rapports ESG 2024 figurent Assurances Maghrebia, BH BANK, Ennakl Automobiles, Délice Holding, OTH, PGH, SFBT, STAR, Tunisie Leasing et Factoring, Tunis Ré, Telnet Holding et UBCI. La Bourse de Tunis indique que cette liste sera mise à jour après chaque nouvelle publication portée à sa connaissance.