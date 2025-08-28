Egypte: Le Qatar et le pays déterminés à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza

28 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le Qatar et l'Égypte ont réaffirmé ce jeudi leur engagement à poursuivre leurs efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, même si I'entité sioniste n'a pas encore répondu officiellement à la proposition d'accord soumise par les médiateurs le 18 août, après l'approbation du mouvement de résistance islamique (Hamas).

Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse conjointe du ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel-Aty, et du Premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed ben Abdulrahman Al Thani. Ce dernier effectue une visite officielle en Égypte, dont la durée n'a pas été précisée, pour discuter des relations bilatérales et des questions régionales.

Lors de la conférence de presse à El Alamein, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar a déclaré que son pays et la République d'Égypte étaient déterminés à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. Il a ajouté que la communauté internationale devait assumer ses responsabilités et mettre fin au blocus et à la famine à Gaza, exprimant ses regrets que les efforts pour arrêter la guerre dans la bande de Gaza aient été accueillis par une indifférence accrue.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.