Le Qatar et l'Égypte ont réaffirmé ce jeudi leur engagement à poursuivre leurs efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, même si I'entité sioniste n'a pas encore répondu officiellement à la proposition d'accord soumise par les médiateurs le 18 août, après l'approbation du mouvement de résistance islamique (Hamas).

Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse conjointe du ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdel-Aty, et du Premier ministre et ministre qatari des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed ben Abdulrahman Al Thani. Ce dernier effectue une visite officielle en Égypte, dont la durée n'a pas été précisée, pour discuter des relations bilatérales et des questions régionales.

Lors de la conférence de presse à El Alamein, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar a déclaré que son pays et la République d'Égypte étaient déterminés à parvenir à un cessez-le-feu à Gaza. Il a ajouté que la communauté internationale devait assumer ses responsabilités et mettre fin au blocus et à la famine à Gaza, exprimant ses regrets que les efforts pour arrêter la guerre dans la bande de Gaza aient été accueillis par une indifférence accrue.