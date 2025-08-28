Tunisie: Ligue 1 - 4ème journée - EST - La manière avant le résultat

Un fond de jeu convaincant et un style des plus conquérants : c'est ce qu'attendent les supporters "sang et or" de Maher Kanzari et de ses joueurs.

Malgré la large victoire ramenée de Kairouan, sur le score sans appel (4-0), les détracteurs de Maher Kanzari n'ont pas lâché du lest. Sur les réseaux sociaux, on n'hésite pas à faire la comparaison avec le directeur sportif, Yazid Mansouri. Malgré le large dernier succès, on persiste à dire que Kanzari n'est pas à la hauteur du club en tant qu'entraîneur.

Parallèlement, on fait l'éloge du directeur sportif, Yazid Mansouri, sur les dernières transactions effectuées : le recrutement de Kouceila Boualia et le transfert sous forme de prêt de Elias Mokwana au club saoudien Al-Hazem contre un joli montant (On parle de 400 mille dollars).

Pour une bonne frange des supporters, c'est la démarche qu'il faudra entreprendre : prêter un joueur contre une jolie somme financière au lieu d'une résiliation du contrat qui n'apporte rien au club. Au contraire, les résiliations des contrats, même à l'amiable, sont coûteuses pour l'Espérance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Kouceila Boualia qualifié

Pour apaiser la lourde pression qui pèse particulièrement sur ses épaules, Maher Kanzari est appelé à faire des choix convaincants pour le onze de départ, mais surtout pour les remplacements à faire en cours de jeu.

Tout à l'heure, le coach "sang et or" disposera d'une carte supplémentaire : la nouvelle recrue, Kouceila Boualia, qu'on a réussi à qualifier.

Selon les dispositions affichées par le joueur, sa condition physique, mais aussi son degré d'adaptation, Maher Kanzari saura lui donner le temps de jeu adéquat. Une chose est sûre : les supporters sont impatients de voir à l'œuvre la nouvelle recrue algérienne.

Sur le papier, l'Espérance est largement favorite devant son adversaire du jour, l'ASS, sans compter l'avantage d'évoluer à domicile. Certes, les supporters s'attendent à un score aussi large que celui obtenu à Kairouan, mais ce qu'ils sont impatients de voir, c'est un fond de jeu des plus convaincants et une exploitation adéquate des joueurs.

On compte la bonne prestation de Yan Sasse contre la JSK, la plus-value apportée par Youssef Belaïli, ainsi que la belle forme affichée par Abdramane Konaté, sans oublier les solutions apportées par Ibrahima Keita, Chiheb Jebali et même Mohamed Ben Hmida qui contribue par ses montées régulières et l'alchimie avec Belaïli à consolider l'apport offensif du couloir gauche.

Bref, Maher Kanzari a désormais toutes les cartes en main pour proposer un fond de jeu qui le met au-dessus de toutes les critiques. A moins d'un mois de la première sortie en Champions League, il faut mettre les bouchées doubles pour passer la vitesse supérieure.