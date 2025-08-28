Tunisie: Ligue 1 - 4ème journée - CSS - Dernière carte à jouer

Seul un succès peut redonner couleur et espoir à Mohamed Kouki et sa bande.

Pour l'entraîneur Mohamed Kouki, le match d'aujourd'hui contre la JSO est une occasion propice pour faire oublier le triste souvenir de trois premières journées sans victoire. Un match à remporter coûte que coûte pour commencer la dure remontée de la pente. Il est fort conscient qu'on ne lui pardonnerait pas un quatrième faux pas et il tentera donc à tout prix de l'éviter.

«Moi- même je ne me pardonnerais pas un quatrième passage à côté de la plaque. Ce serait trop dur pour moi avant d'être très dur pour les autres», a-t-il affirmé. Pour gagner, une seule solution est à sa disposition: un football intense, porté vers l'avant.

«Je ne veux plus revivre le scénario du match de Métlaoui. On a dominé le match, on s'est créé le plus d'occasions, mais on est rentrés avec une défaite. Je suis venu pour faire revenir le CSS sur le toit du championnat par des résultats positifs et pas pour perdre des rencontres de cette manière et me trouver à la 13e place», a-t-il répété à qui voulait l'entendre.

Son principal regret c'est qu'il n'a pas encore les joueurs nécessaires à la réalisation de son projet. Quatre des nouvelles recrues sur lesquelles il avait beaucoup tablé pour faire une entame de saison remarquable ne sont pas opérationnels. Ammar Tayfour, Ali Mâaloul et Willy Onana sont blessés. Hamza Mathlouthi n'a pas encore fini sa longue période de rééducation.

Défense à muscler

«L'absence de ces quatre piliers du dispositif va encore peser lourdement sur le reste de l'effectif et a eu une grande influence sur la prestation du groupe. Sans leur apport, ce sera difficile d'imaginer et d'espérer un meilleur visage de l'équipe», avoue-t-il. Pas de remplaçants de poids pour pallier ces absences ?

C'est ce qu'il ne dit pas mais c'est ce qu'il essaie de faire comprendre à des supporters en colère qui lui demandent plus. Mohamed Kouki a de gros problèmes pour remuscler sa défense et offrir une assise défensive sécurisante et rassurante. Le portier Aymen Dahmen alterne les bonnes et les mauvaises prestations et Chawki Ben Khedher a multiplié les gaffes dans l'axe central.

La formule de la charnière doit donc être repensée avec le choix d'un autre axial aux côtés de Kévin Mondeka à partir du match contre la JSO. Youssef Habchia, Mohamed Amine Ben Ali ou Abdesslem Akid ? Mohamed Kouki n'a plus ni le temps ni le droit de continuer à hésiter. Il doit faire preuve de la même audace pour renforcer aussi son milieu de terrain et son compartiment offensif.

Iyed Belwafi, dont il a eu le tort de sous-estimer les qualités, sera dans le onze de départ pour former avec Travis Mutyaba un bon duo de joueurs de liaison entre les lignes capables de presser haut, de multiplier les percées dans la surface et d'être présents et efficaces sur les deuxièmes balles.

Dans l'attente de l'engagement officiel de l'attaquant nigérien Emmauel Ogbole, dernier joueur étranger de la liste des six autorisés, sur qui reposeront les espoirs de trouver enfin ce finisseur. Inutile de préciser que Mohamed Kouki a besoin des trois points aujourd'hui pour pouvoir respirer.