Tunisie: Ligue 1 - 4ème journée - ESZ - La volonté intacte

L'équipe de Anis Boujelbène tient à son 4e succès de suite.

C'est très beau ce qu'ont réalisé Anis Boujelbène et ses joueurs en trois journées. Le plein de points et un fauteuil de leader bien mérité. Mais le plus dur sera de conforter ce classement inespéré au départ et d'éloigner les poursuivants du radar. C'est pourquoi le derby du Sud-Est de cet après-midi entre l'ESZ et l'USBG revêt une importance capitale.

«Nous devons enchaîner avec une quatrième victoire d'affilée», avoue sans peur de mettre de nouveau la barre très haut Anis Boujelbène. «Nos supporters que nous avons comblés, avec les trois premiers succès, attendent de nous qu'on continue sur notre lancée. Ils sont avec nous de toutes leurs forces.

Leur soutien tous azimuts mérite bien un autre bel exploit qui accentuera leur confiance placée en nous», se réjouit-il tout en les prévenant contre tout excès d'euphorie. «Qu'ils ne vendent pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué et qu'ils attendent le résultat du match.

Car ce n'est pas gagné d'avance pour nous et ce sera une dure bataille entre équipes voisines. L'effet surprise des trois premières journées ne jouera plus, car nos adversaires sont bien avertis».

Dilemme

Comment aborder cette rencontre de grande envergure et à gros enjeu sans se faire piéger ? Suivre la même stratégie attentiste dans un match à domicile avec le devoir de faire le jeu ou changer de fusil d'épaule et appuyer sur l'accélérateur d'entrée ?

Quand l'ESZ s'appuie sur un schéma défensif, elle est très solide et invulnérable.

Quand elle joue l'attaque placée, avec un schéma très équilibré et avec une option résolument offensive, son bloc devient perméable et elle peut être prise par surprise.. «Je pense que le plus sage pour nous serait de jouer équilibré quitte à remporter une victoire à l'usure.

Dans les derbys, c'est souvent la tactique qui finit souvent par permettre d'obtenir gain de cause». On ne devrait pas donc s'attendre à un duel ouvert entre l'ESZ et l'USBG qui sera, à coup sûr, indécis et fort disputé de bout en bout.