Tunisie: Pluies et grêle à Sidi Bouzid - D'importants dégâts occasionnés aux cultures maraîchères

Durant les journées des 23 et 24 août 2025, plusieurs délégations du gouvernorat de Kasserine ont été touchées par d'importantes averses de pluie et de grêle, causant des dégâts variables aux récoltes agricoles.

Contacté par Mosaïque ce jeudi 28 août 2025, Mohamed Hassan EL Azhari président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Kasserine, a précisé que la région d'Ouled Daoud (délégation de Sbeïba) a été la plus impactée, avec des pertes estimées à plus de 50 % des cultures, notamment les oliveraies, les pommiers et les cultures maraîchères. Dans le reste de Sbeïba, comme à Frayhia et Ouled Bouzian, les dégâts ont été minimes.

La délégation de Sbeïtla a également enregistré des averses de pluie et de grêle dans les régions de Guennah, M'zira, Machreq Echams et Edouleb, avec des dommages légers principalement sur les oliviers et les légumes.

Dans la délégation de Jedliane, les dégâts se sont limités aux oliveraies et ont touché les zones de Jedliane ville, Aïn El Hamadn'ha et Aïn Oum Jdour. De même, la délégation de Hassi El Frid a subi de légers dégâts sur ses oliveraies dans les régions de Essalloum et Khniga El Jazya.

Mohamed Hassan Al-Azhari a affirmé que l'Union des agriculteurs de Kasserine travaille en coordination avec la direction de l'agriculture pour évaluer précisément les dégâts et les pertes subies.