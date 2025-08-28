Tunisie: 95 000 emplois créés en 2024... mais pour qui vraiment ?

L'économie tunisienne a créé plus de 95 000 emplois en 2024, marquant une amélioration significative du marché du travail par rapport à 2023, d'après le rapport annuel de la BCT.

Cette dynamique s'est traduite par la création nette de 95 700 postes au cours des neuf premiers mois de l'année écoulée, résultat des politiques publiques encourageant l'initiative privée, la création d'emplois et la formation professionnelle.

La population active totale a atteint 4 millions 179 mille personnes au troisième trimestre 2024, contre 4 millions 84 mille un an plus tôt, soit une augmentation de 2,3 %. Le nombre de personnes actives occupées a progressé de 2,8 % sur la même période, pour s'établir à 3 millions 512 mille, conduisant à une légère amélioration du taux d'emploi, passé de 38,2 % à 38,7 %.

Toutefois, le rapport relève une disparité importante entre les sexes : le taux d'emploi des hommes s'élève à 56,6 %, contre seulement 21,6 % pour les femmes, soulignant la nécessité de renforcer l'intégration des femmes sur le marché du travail.

Les services marchands dominent le paysage de l'emploi avec 1 million 30 mille postes fin septembre 2024, en hausse de 21 000 par rapport à la même période en 2023, reflétant une intensification des recrutements dans la fonction publique.

Face à ce constat, la Banque Centrale appelle à une réforme structurelle de l'enseignement supérieur, axée sur une meilleure orientation académique et un développement des filières techniques et scientifiques alignées sur les besoins du marché.

Un soutien continu à la création d'entreprises innovantes dans des secteurs à fort potentiel, comme la transition numérique et les transformations environnementales, pourrait également générer de nouveaux besoins en compétences et offrir des opportunités concrètes pour réduire le chômage des diplômés.