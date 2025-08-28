Maroc: Auto Hall - Hausse du CA de 11% à fin juin 2025

28 Août 2025
Libération (Casablanca)

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé du groupe Auto Hall a atteint 2.695 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2025, en amélioration de 11% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette croissance intègre l'effet volume mais aussi la consolidation des activités de financement et d'assurance, indique Auto Hall dans un communiqué publié sur le site de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

En social, le CA a progressé de 17% à 2.011 MDH, fait savoir la même source.

A fin juin dernier, Auto Hall a enregistré 10.730 véhicules vendus, soit une hausse de 14% comparativement à l'exercice précédent. Cette performance reflète la montée en puissance des marques chinoises notamment avec le lancement du modèle SUV DFSK E5 PHEV, l'amélioration du mix-produit et la contribution renforcée de plusieurs filiales du groupe.

