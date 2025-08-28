Maroc: Immorente Invest - Un chiffre d'affaires de 41,3 MDH au premier semestre 2025

28 Août 2025
Libération (Casablanca)

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé d'Immorente Invest s'est établi à 41,3 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2025, en progression de 8% par rapport à la même période un an auparavant.

Au seul 2ème trimestre 2025, le CA et les loyers ont augmenté respectivement de 5% à 21,1 MDH et de 8% à 18,6 MDH suite à l'élargissement du périmètre avec la livraison de l'extension de l'usine Faurecia lors du T4-2024 et la commercialisation de certains actifs bureaux en fin d'année 2024, indique Immorente Invest dans un communiqué.

Concernant le portefeuille d'Immorente Invest, il est composé d'actifs prémium loués à des locataires de renom (Faurecia, Aptiv, SFC, CNSS, FRI, Huawei, Groupe Société Générale, etc..). Par catégorie d'actifs, il se répartit sur les actifs industriels (50%), les bureaux (30%), la santé (16%) et les commerces (4%), rapporte la MAP.

La société fait également état de l'avancement sur la construction d'une usine en built-to-suit dédiée à la société Skylla à Atlantic Free Zone pour un investissement total du projet de plus de 50 MDH et dont la livraison est prévue pour le T3-2025.

Côté perspectives, Immorente Invest anticipe une augmentation de 8% à 10% du chiffre d'affaires sur l'année 2025 sous l'effet conjugué de l'élargissement du périmètre des actifs et la commercialisation de certains actifs bureaux intervenue en fin d'année 2024.

La société maintient sa prévision d'un FFO (Fund From Opérations) à fin 2025 à 5,3 dh/action, soit un rendement action d'environ 6%.

Immorente Invest a prévu de distribuer le FFO 2024 de 5,2 dh/action en 4 distributions trimestrielles (1 dh/ action payé en avril 2025, 2,2 dh/action payés en juin 2025, 1 dh/action prévu fin septembre 2025 et 1 dh/action prévu en décembre 2025).

