Maroc: 58 productions en compétition au Festival du film pour la jeunesse d'Hurghada

Cinquante-huit films sont en lice pour les prix de la 3e édition du Festival du film pour la jeunesse d'Hurghada (du 25 au 30 septembre), ont annoncé les organisateurs.

Selon la direction artistique du festival, qui a clos récemment la période de réception des candidatures, pas moins de 600 films, longs et courts métrages, avaient été soumis. Après visionnage par le comité de sélection, 58 films représentant 30 pays ont été retenus en compétition.

A cet égard, le président du festival, le scénariste Mohamad Al-Bassousi, a indiqué que la sélection comprend un grand nombre de premières mondiales, aussi bien dans les compétitions officielles que dans les sections spéciales, parmi lesquelles la Compétition du film touristique, créée cette année, et le prix "Green Award", destiné aux films qui défendent les causes liées à l'environnement et au climat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des médias locaux rapportent également que les activités du festival verront l'annonce des prix de la première phase de la plateforme de scénarios lancée par le Syndicat des professions cinématographiques, présidé par le réalisateur égyptien Mossad Fouda, en partenariat avec le festival. Ces distinctions seront dévoilées lors d'une cérémonie en présence de plusieurs producteurs qui s'engageront à mettre en oeuvre les scénarios primés.

Le festival prévoit en outre, dans le cadre de sa programmation, plusieurs ateliers de formation et des master class animés par des figures du cinéma égyptien et international, tandis que les projections et activités parallèles se poursuivront au Palais de la culture de Hurghada, qui accueillera également des ateliers spécialisés dans la production du film et des master class.