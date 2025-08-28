Ile Maurice: Une rencontre controversée entre Stéphane Adam et Rama Sithanen

De nouvelles informations relancent la polémique autour des sondages politiques publiés durant la campagne électorale de l'an dernier. Selon des sources concordantes, Stéphane Adam, directeur de Pulse Analytics, se serait rendu, le 19 octobre 2024, au domicile de Rama Sithanen, à Quatre-Bornes, soit une semaine avant la diffusion d'un sondage électoral très contesté.

Des données de géolocalisation confirment la présence d'Adam à cette adresse ce jour-là. La teneur de l'entretien reste inconnue, mais cette rencontre soulève des interrogations, d'autant que, peu après, Rama Sithanen a durci ses attaques publiques contre Menlo Park, un groupe avec lequel il entretenait jusque-là des relations mesurées. Cette volte-face a surpris même certains de ses proches collaborateurs.

Plusieurs observateurs politiques s'interrogent désormais : le sondage publié par Pulse Analytics a-t-il été manipulé ? Ou bien la réunion visait-elle à définir une stratégie concertée d'influence sur l'opinion publique ? Le nom de Stéphane Adam avait déjà été cité dans la controverse, notamment lors de son arrestation, quand il avait lancé à la presse : «Je souhaite bonne chance à Rama Sithanen.»

Dans le camp de Sithanen, on ne dément pas la rencontre avec Stéphane Adam, mais «c'était pour vendre ses sondages». Pour leurs détracteurs, la rencontre du 19 octobre apparaît comme un point de bascule, renforçant les soupçons d'entente et accentuant la pression sur le gouverneur de la Banque centrale, qui avait pris pour cible la famille Adam dès sa prise de fonction.