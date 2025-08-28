Ile Maurice: Rencontre Bérenger-Grandcourt - «Pa finn koz disolision»

La question de l'avenir démocratique et institutionnel de Rodrigues continue de susciter le débat. Hier matin, le vice-Premier ministre, Paul Bérenger, a rencontré le chef commissaire de Rodrigues, Franceau Grandcourt, pour une séance de travail consacrée aux affaires rodriguaises.

Cette rencontre intervient dans un contexte marqué par la récente déclaration de Paul Bérenger, qui s'est prononcé en faveur d'élections anticipées à Rodrigues, alors que Franceau Grandcourt plaide pour l'organisation d'un référendum sur l'autonomie. À l'issue de la réunion, le chef commissaire a tenu à clarifier la teneur des échanges. «Nou pa finn koz disolision parski li pa enn size aktialite. Mo pa trouve kifer bizin disoud Parlman Rodrig», a-t-il affirmé.

Selon lui, les discussions ont surtout porté sur le cadre légal régissant l'autonomie de Rodrigues et sur les réformes nécessaires de la Rodrigues Regional Assembly (RRA) Act. «Le Deputy Prime Minister a expliqué qu'il avait pris note de ma conférence de presse du 15 août. On a discuté en profondeur de la question, notamment de la Dispute Resolution Commission, qui est essentielle et qui doit figurer dans la RRA Act. Après 23 ans d'autonomie, il est important que la loi soit revue», a expliqué le chef commissaire.

Il a insisté sur la nécessité de renforcer les institutions locales et de consolider l'autonomie rodriguaise. «Les amendements doivent viser à rendre la gouvernance plus démocratique. Nous ne sommes pas venus pour calmer une situation politique, mais pour travailler et faire avancer Rodrigues», a-t-il martelé, en réponse aux spéculations médiatiques.

Parmi ses priorités, il a annoncé la mise en place prochaine d'un comité de l'Assemblée régionale chargé de préparer les amendements et de définir des mécanismes de résolution des conflits. «Quand il y a dispute, il faut un bon éclairage. L'objectif est d'apporter plus de clarté et plus de démocratie», a-t-il souligné.

Enfin, Franceau Grandcourt a indiqué qu'un rendez-vous avait été sollicité avec le Premier ministre, Navin Ramgoolam, afin de poursuivre les discussions à un niveau plus large. «Il ne s'agit pas de donner Rodrigues ou pas, mais de nous donner les facilités pour que Rodrigues avance», a-t-il conclu.