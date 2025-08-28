Ile Maurice: Exercices de tir prévus au Midlands Gallery Range

28 Août 2025
L'Express (Port Louis)

La police a annoncé qu'une série d'exercices de tir se déroulera au Midlands Gallery Range au cours des prochaines semaines. Les séances sont programmées de 17h00 à 22h00, aux dates suivantes :

Vendredi 29 août 2025

Vendredi 5 septembre 2025

Vendredi 12 septembre 2025

Vendredi 19 septembre 2025

Dans son communiqué, le Bureau du commissaire de police attire l'attention du public sur la nécessité de faire preuve de prudence dans les environs du champ de tir durant ces créneaux horaires. Les citoyens présents dans la zone sont priés de respecter scrupuleusement les consignes et directives qui seront données par les forces de l'ordre.

La police souligne que la collaboration du public est essentielle pour le bon déroulement de ces exercices de sécurité.

