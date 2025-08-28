Mali: Un rapport documente l'inefficacité de Wagner au pays

L'organisation américaine The Sentry met en lumière l'échec des opérations du groupe Wagner au Mali qui n'a pas réussi à éradiquer la menace terroriste.

"Effondrement mercenaire : l'échec du groupe Wagner au Mali" : C'est sous ce titre que l'organisation américaine The Sentry, basée à Washington, publie sa dernière enquête. Pendant près d'un an, ses chercheurs ont enquêté sur les activités des mercenaires russes, déployés depuis janvier 2022, pour soutenir les autorités militaires à Bamako.

Les conclusions de ce rapport sont alarmantes : non seulement les violences contre les civils se sont multipliées, mais l'insécurité s'est aggravée dans le centre et le nord du pays. Pris en étau, les habitants de ces régions subissent à la fois les exactions de l'armée malienne et de ses alliés russes, et celles des groupes terroristes.

Selon The Sentry, la présence de Wagner, qui s'appelle désormais Africa Corps, a détérioré la confiance des Maliens envers leur propre armée.

Bamako critique le rapport

Les proches des autorités, de leur côté, démentent ces accusations et parlent d'un rapport biaisé.

Selon la directrice exécutive de cette organisation, Justyna Gudzowska, leur présence a même contribué à briser la confiance que la population malienne plaçait jusque-là dans son armée nationale.

Elle explique que "avant l'arrivée de Wagner et la mise en oeuvre de sa stratégie antiterroriste très aléatoire, les FAMa avaient une relation plus apaisée avec les civils maliens.Pour vous donner un exemple, les informateurs étaient dispersés dans les villages et les villes et communiquaient avec les structures de santé. Ce qui permettait aux FAMa d'obtenir des informations à jour sur la localisation des terroristes et des groupes armés et de fournir aux civils une protection de base.En retour, les soldats faisaient preuve de prudence dans leurs interactions avec les civils. Alors que Wagner commence par ouvrir le feu et ensuite, ils posent des questions. Alors les informateurs et les civils ont naturellement été réticents à communiquer avec l'armée malienne".

Bamako dément et réaffirme son partenariat avec la Russie

Mais à Bamako, les proches des militaires au pouvoir remettent en cause la validité de ce rapport. Younouss Soumaré, secrétaire général de cette organisation de la société civile malienne, qui soutient les militaires, rejette ces accusations qu'il qualifie de non fondées.

Selon lui, "le Collectif pour la défense des militaires rejette avec force le rapport de cette organisation qui accuse sans fondement les FAMa et leurs partenaires. Ces allégations ne sont qu'une campagne de propagande visant à salir l'image de notre armée et à décourager le peuple malien dans sa quête de souveraineté. Les FAMa sont professionnelles, même les Etats-Unis souhaitent coopérer avec elles, dans la lutte contre le terrorisme. Quant à la Russie, c'est un partenaire stratégique qui a renforcé nos capacités militaires et a contribué à faire de notre armée une force respectée et redoutée".

The Sentry interpelle la CPI et l'Onu

Le rapport pointe également d'autres dérives. Les combattants de Wagner auraient semé la peur et le chaos jusque dans la hiérarchie militaire, poussant les Forces armées maliennes au silence face aux exactions commises contre les populations civiles.

Face à cette situation, The Sentry appelle le bureau du procureur de la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête sur les crimes de guerre attribués au groupe Wagner au Mali.

À défaut, l'organisation demande au Conseil de sécurité des Nations unies de saisir la CPI, afin de poursuivre les responsables de violations des droits humains.