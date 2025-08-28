Sénégal: Coopération et investissement - A Paris, le président Faye reçoit plusieurs acteurs économiques et institutionnels

En marge de sa participation à la Rencontre des entrepreneurs de France, où il était l'invité spécial, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a mené une série d'audiences avec des acteurs économiques et institutionnels de premier plan. Selon la Présidence de la République, ces échanges, placés sous le signe de la coopération et de l'investissement, traduisent la volonté du Chef de l'État de positionner le Sénégal comme une destination stratégique pour les partenariats durables et créateurs de valeur.

Dans un contexte marqué par la relance économique mondiale et la quête de modèles de développement inclusifs, ajoute la même source, le Président Faye a engagé des discussions ciblées avec plusieurs entreprises et institutions françaises opérant dans des secteurs clés.

«Parmi les premières audiences, le Président a reçu M. Vicat, actionnaire de Sococim, pour un échange approfondi sur la compétitivité du secteur cimentier. Les discussions ont porté sur la réduction du coût du ciment, son accessibilité pour les populations, et son rôle central dans les grands chantiers structurants du pays », renseigne la Présidence de la République.

Dans le même esprit, le Chef de l'État s'est entretenu avec les représentants du Medef International, qui regroupe des chefs d'entreprises français engagés à l'international. Selon le communiqué, cette rencontre a permis d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement, tout en réaffirmant l'importance d'une coopération économique dynamique et mutuellement bénéfique.

Le volet infrastructure, précise-t-on, a également occupé une place centrale dans les échanges. Le Président a ainsi reçu Matière Sénégal, entreprise spécialisée dans la construction d'ouvrages d'art, pour discuter de projets stratégiques tels que les ponts, les routes et les équipements publics, essentiels à la mobilité et à l'aménagement du territoire.

Dans le domaine des services aéroportuaires, le Groupe Lagardère Travel Retail, gestionnaire des duty free de l'Aéroport International Blaise Diagne (Aibd), a été reçu pour évoquer la qualité des prestations, la politique tarifaire et les perspectives d'expansion, dans une logique d'amélioration continue de l'expérience voyageur.

Le secteur minier n'a pas été en reste. Le Président a accordé une audience à Eramed Sénégal, acteur engagé dans une exploitation responsable des ressources naturelles. Les échanges ont mis l'accent sur une approche durable, génératrice d'emplois et respectueuse de l'environnement.

Enfin, le Chef de l'État s'est entretenu avec le Groupe Nge, spécialisé dans les travaux publics, pour discuter du développement d'infrastructures stratégiques et de la promotion de l'emploi local, notamment dans les zones à fort potentiel de croissance.

Au-delà des acteurs économiques, détaille la même source, le Président Faye a également reçu Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française, ainsi que Édouard Philippe, ancien Premier ministre, pour des échanges de haut niveau sur les relations bilatérales et les perspectives de coopération institutionnelle.

«Ces différentes rencontres ont confirmé l'engagement du Sénégal à bâtir des partenariats solides, durables et porteurs de transformation, en cohérence avec les orientations de la Vision Sénégal 2050 et du Plan national de transformation. Elles illustrent également la détermination du Président de la République à inscrire l'action diplomatique dans une logique de résultats concrets, au service du développement national », lit-on dans le document.