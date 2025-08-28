Afrique de l'Ouest: Observatoire de la qualité des services financiers - La Côte d'Ivoire s'inspire du Sénégal

28 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou Mbaye

Papa Amadou Diagne, secrétaire exécutive de l'Observatoire de la qualité des services financiers (Oqsf) a reçu une délégation de l'Oqsf de la Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite de travail de trois jours au Sénégal. Cette visite de travail a permis à la secrétaire exécutive de l'Oqsf Côte d'Ivoire et son équipe de s'inspirer du modèle sénégalais en vue de la mise en oeuvre de son nouveau plan d'actions.

Mme Léocadie Loukou Yao a expliqué lors d'un point de presse tenu mercredi, 27 août 2025, qu'après avoir mené une campagne de promotion des missions et outils de l'Oqsf de Côte d'Ivoire, le deuxième acte était, pour eux, d'aller apprendre du pionnier (Oqsf Sénégal créé en 2009 Ndlr), bénéficier de ses leçons apprises, afin d'éviter les mêmes erreurs qui avaient été commises par d'autres structures, pour rapidement rendre notre Observatoire aussi performant que celui du Sénégal qui a éprouvé des indicateurs.

« Nous sommes dans un processus d'opérationnalisation d'une mission d'évaluation des prestations et la notation des acteurs financiers en Côte d'Ivoire. Et nous avions noté qu'au Sénégal, beaucoup d'indicateurs avaient été éprouvés. Il était bon pour nous de venir profiter de cette expérience qui a déjà été mise en place à l'effet de nous enrichir pour conduire convenablement cette mission d'évaluation qui est capitale pour notre marché », a-t-elle dit dans la foulée.

A l'en croire, « l'Etat du Sénégal est très en avance sur certains axes et nous avons les mêmes réalités. On a des similitudes, et les quelques différences vont nous enrichir pour travailler à la refonte de notre corpus juridique ».

L'Oqsf de Côte d'Ivoire a été créé en 2017 et malgré son jeune âge, il a réalisé de bonnes actions, selon la secrétaire exécutive. « Il est extrêmement dynamique », a insisté Mme Léocadie Loukou Yao. Pour qui cette mission de trois jours leur a permis de partager de bonnes pratiques.

Par ailleurs, le secrétaire exécutif de l'Oqsf du Sénégal a souligné que : « C'était une visite de travail très enrichissante. Et nous comptons renforcer cette collaboration ». Pour Papa Amadou Diagne, au-delà des deux observatoires, cette collaboration est élargie à d'autres Oqsf.

« On a créé un groupe de travail qui réunit les observatoires du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Il nous a été demandé de renforcer la collaboration, et pourquoi pas aller vers un réseau sous régional qui va pouvoir être au service des usagers des services financiers de la sous-région », a-t-il dit.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

