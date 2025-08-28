Cote d'Ivoire: Jeux illégaux - Plus de 110 machines à sous consumées par les flammes à Akouedo-Attié

L'Autorité de Régulation des Jeux de Hasard (ARJH) a franchi une nouvelle étape dans son combat contre les jeux de hasard illégaux. Ce jeudi 28 août 2025, sur le site d'Akouedo-Attié à Bingerville, l'institution a procédé à l'incinération de 110 machines à sous physiques illicites, 84 cartons et 13 sacs de composants électriques et électroniques. Cette opération spectaculaire s'est déroulée en présence d'autorités administratives, judiciaires, coutumières et sécuritaires.

Un signal fort aux opérateurs clandestins

La cérémonie, organisée en collaboration avec le Pôle Pénal Économique et Financier (PPEF) et l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Criminels (AGRAC), a marqué une étape importante dans la stratégie d'assainissement du secteur. Après Bouaflé en février dernier, l'ARJH confirme sa détermination à poursuivre cette mission à l'échelle nationale.

Le président du Conseil de Régulation, Jules Dally, a salué la vision du Président de la République Alassane Ouattara pour avoir doté la Côte d'Ivoire d'un organe de régulation, tout en remerciant les ministères de tutelle pour leur soutien constant. « Nous envoyons aujourd'hui un message clair : la tolérance zéro contre les jeux clandestins est une réalité », a-t-il déclaré.

Une menace pour l'économie et la société

Le Directeur Général de l'ARJH, Kouakou Hyacinthe Okou, a rappelé que les jeux illégaux représentent un danger pour les populations et l'économie nationale : arnaques, absence de paiement des gains, risques d'addiction, violation des données personnelles, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. « Notre engagement est réel et nous poursuivrons ce combat sans relâche », a-t-il assuré, annonçant prochainement une tournée d'échanges avec le corps judiciaire et les assises annuelles des jeux de hasard pour consolider la régulation.

Au nom du préfet d'Abidjan, le sous-préfet de Bingerville, Kapié Koné, a salué l'action de l'ARJH, rappelant que les formations dispensées au corps préfectoral ont permis de renforcer les outils de lutte et de sensibilisation. « Cette destruction envoie un signal fort aux opérateurs illégaux et marque un tournant décisif », a-t-il souligné.

Pour rappel, la loi n°2020-480 du 27 mai 2020 soumet toute exploitation de jeux de hasard à l'autorisation préalable de l'ARJH. Les contrevenants s'exposent à des sanctions administratives et pénales.

L'ARJH réaffirme sa détermination à instaurer, avec cette opération, un secteur des jeux transparent, sécurisé et conforme aux normes légales, tout en protégeant les citoyens contre les dérives des opérateurs clandestins.