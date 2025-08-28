Afrique: TICAD 9 - La Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire prend part à plusieurs activités au Japon

28 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Casimir Djezou

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (CCI-CI) a activement participé à la 9e Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l'Afrique (TICAD 9), qui s'est tenue du 18 au 24 août 2025 à Yokohama, au Japon. Conduite par son président Touré Faman, la délégation ivoirienne comprenait Touré Sanissy, vice-président, Nadine Bla, vice-présidente, Doumbia Mamadou, conseiller consulaire, et Désiré Konan, conseiller.

Des rencontres de haut niveau

Le mercredi 20 août, la délégation a pris part au Business Forum ainsi qu'à un panel placé sous le thème : « Former une nouvelle ère pour les relations entre le Japon et l'Afrique, avec les Champions économiques africains ». Le lendemain, jeudi 21 août, elle a participé à un Dialogue public-privé sur les affaires, en présence de hautes personnalités : le Premier ministre japonais, le président angolais et président en exercice de l'Union africaine, le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, ainsi que Mme Kaba Nialé, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement, représentant le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé.

Audience et partenariats stratégiques

Le séjour a également été marqué par une audience accordée par le Premier ministre Robert Beugré Mambé à la délégation du secteur privé ivoirien. Cette rencontre avait pour objectif de préciser les enjeux et de définir les opportunités à saisir dans le cadre de la volonté du Japon de faire de l'Afrique une priorité stratégique.

La CCI-CI a par ailleurs eu une rencontre bilatérale avec la Fédération des entreprises japonaises et a effectué plusieurs visites sur les stands des grands groupes de l'industrie automobile, en vue de renforcer les partenariats et identifier de nouvelles pistes de coopération.

Un rendez-vous économique majeur

Notons que 195 entreprises et organisations ont pris part à cette édition de la TICAD, placée sous le thème : « Encourager la co-création entre les représentants des gouvernements et des milieux d'affaires du Japon et de l'Afrique ».

La participation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire illustre la volonté du secteur privé ivoirien de se positionner comme un acteur clé dans le renforcement des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Japon.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

