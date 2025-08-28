Cote d'Ivoire: Santé - 'Le médecin généraliste est la porte d'entrée du système sanitaire', estime Sylvestre Bedou

La Société ivoirienne de médecine générale et de médecine de famille (Simgef) organise les 28 et 29 août 2025, à Abidjan-Cocody, son premier congrès sur le thème : « Importance du médecin généraliste dans la pyramide sanitaire ».

Cette rencontre, qui réunit les médecins, les infirmiers, les sage-femmes et les étudiants en médecine, vise à valoriser le médecin généraliste qui constitue le pilier, la porte d'entrée du système sanitaire. Et faire en sorte que cette médecine générale soit plus proche de la population.

Le conseiller technique Sylvestre Kossi Bedou, représentant le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, a souligné que le médecin généraliste est et demeure la porte d'entrée du système de santé. Car il est celui ou celle qui reçoit le patient en premier, l'écoute, l'oriente et l'accompagne dans la durée. « Dans un pays comme le nôtre, engagé et en pleine mutation dans une réforme profonde de son système sanitaire, le rôle du médecin généraliste s'avère central, incontournable et décisif », dit-il, déplorant les conflits qui surgissent très souvent entre les agents de santé et le grand public.

« Trop souvent, des incompréhensions, des tensions voire des violences viennent entacher la relation entre le soignant et le soigné. Or, la relation de confiance est l'âme même de la médecine. Nous devons ensemble, restaurer ce lien sacré », a insisté le représentant de Pierre Dimba.

Il a par ailleurs remercié la Simgef pour avoir initié cette rencontre qui est une preuve éclatante de l'engagement pour la science, pour la profession et pour la santé des Ivoiriens. « Vous avez désormais la lourde, mais noble mission d'accompagner les réformes, de renforcer la formation continue et de faire entendre la voix du médecin généraliste dans toutes les instances de décision sanitaire », a-t-il exhorté. Avant d'encourager les participants à faire des recommandations claires et pratiques.

Pour Dr Séa Didier, représentant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, ce congrès vient souligner l'importance stratégique du médecin généraliste dans le système de santé, mais aussi dans la protection sociale des populations. Pour lui, le médecin généraliste est à la fois médecin, éducateur, conseiller et confident. « Son action contribue fortement à désengorger les structures hospitalières en favorisant une gestion efficace et rationnelle des parcours de soins », dit-il, soulignant que la santé n'est plus un luxe, mais un droit fondamental accessible à tous.

« C'est pourquoi, au niveau du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, nous attachons un intérêt particulier à l'intégration effective de la médecine de proximité dans la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle afin que chaque Ivoirien, quelle que soit sa position, ait accès à des soins de qualité dispensés par des professionnels compétents et disponibles », a-t-il déclaré.

La présidente de la Simgef, Dr N'Cho Christèle, a indiqué que le médecin généraliste doit allier expertise médicale et relation humaine en accentuant l'écoute pour que chaque patient se sente particulier, compris, soutenu et pris en charge.

Pour elle, il est temps de valoriser la médecine générale et la médecine de famille en Côte d'Ivoire, et que cela passe par la reconnaissance de la médecine générale en tant que spécialité à l'instar du Maroc, de l'Algérie et d'autres pays ; par l'intégration de la médecine de famille dans les politiques universitaires et de santé publique, et par des formations continues.

Mais avant, le directeur de cabinet, le préfet Charles Kouassi, représentant l'inspecteur général d'Etat, Ahoua Théophile N'Doli, a rappelé que l'aspiration légitime de tout Etat est le bien-être physique, psychique, économique, social des individus qui y vivent quel que soit leur âge, leur catégorie sociale, leur profession.

C'est pourquoi, il a salué les efforts consentis par le gouvernement pour la modernisation et le renforcement du système de santé.