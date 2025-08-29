Congo-Kinshasa: Matata Ponyo de nouveau débouté par la Cour constitutionnelle

28 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Lors de son audience publique de ce jeudi 28 août, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de statuer sur la requête de l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo.

Condamné à 10 ans des travaux forcés, le 20 mai dernier, pour détournement de deniers publics, Matata a contesté cet arrêt pour inconstitutionnalité.

Cependant, la Haute Cour ne l'a pas suivi.

La Cour constitutionnelle avait condamné mardi 20 mai Augustin Matata Ponyo, à 10 ans des travaux forcés, à son inéligibilité pour 5 ans. Elle avait aussi ordonné son arrestation immédiate et la saisie de ses biens meubles et immeubles au prorata des fonds détournés.

L'ancien Premier ministre (2012 à 2016) et député national avait été reconnu coupable de détournements de 156.849.413 dollars américains avec l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, des fonds destinés au développement du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, dans l'est de Kinshasa, et de 89 millions de dollars américains avec le prévenu sud-africain Globler.

