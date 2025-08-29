Sénégal: Le pays se dote d'un Observatoire national des médias

28 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par AFD /FKS/SMD/MTN

Dakar — Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, en partenariat avec la coopération allemande (GIZ), a procédé jeudi à Dakar au lancement de l'Observatoire national des médias du Sénégal, un nouvel outil visant à renforcer "la veille médiatique et l'intégration de l'information".

"Avec l'Observatoire national des médias, il s'agira de travailler à la veille médiatique et à la vérification de l'information", a expliqué Mamadou Moustapha Diouf, de la direction de la communication au Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, lors de la cérémonie de lancement.

Cette rencontre a aussi permis aux participants de se pencher sur les préparatifs de la conférence régionale sur l'intégrité de l'information en Afrique de l'Ouest et au Sahel, prévue du 3 au 5 septembre prochains à Praia, au Cap-Vert, sous l'égide de l'UNESCO.

L'accès à l'information, la gouvernance des plateformes, l'éducation aux médias et la synergie entre les différentes structures de la région sont les principaux sujets qui seront évoqués lors de cette rencontre, a-t-on appris de la responsable du projet "Renforcer la fiabilité de l'information en Afrique de l'Ouest" à la GIZ, Katharina Lobeck

Mamadou Moustapha Diouf a aussi réaffirmé l'engagement des nouvelles autorités à accompagner et à réguler le secteur des médias.

Dans cette perspective, "le ministère travaille à l'élargissement des cahiers des charges du Fonds d'appui et de développement de la production audiovisuelle (FADP), jusque-là réservé aux médias audiovisuels", a-t-il souligné.

Ce fonds sera ainsi ouvert à la presse en ligne, à la presse écrite et aux créateurs de contenus, a indiqué M. Diouf, ajoutant que "l'objectif est de relever le niveau de production de l'ensemble des médias au Sénégal".

