Sénégal: New Deal technologique - L'Etat 'travaille activement' à mobiliser un reliquat de 150 milliards (SG)

Tivaouane — Le Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT) travaille activement à mobiliser un reliquat de financement de 150 milliards de francs CFA restants, pour assurer le déploiement intégral du programme New Deal technologique, a-t-on appris de sa secrétaire générale, Rose Gaye Ndao.

Le New Deal technologique est une initiative présidentielle visant à garantir un accès équitable aux services numériques et à faire du Sénégal un hub de connectivité et d'innovation en Afrique de l'Ouest.

Il repose sur une enveloppe de plus de 1.000 milliards de francs CFA, à mobiliser dans le cadre d'un partenariat public-privé.

"À ce jour, 900 milliards francs CFA ont été réunis. Nous travaillons activement à mobiliser les 150 milliards restants, pour assurer le déploiement intégral du programme", a précisé Mme Ndao.

Selon elle, ces ressources permettront de renforcer les infrastructures, d'étendre la couverture réseau et de moderniser les services numériques.

Le FDSUT joue un rôle central dans la mise en oeuvre du New Deal technologique, a affirmé Rose Gaye Ndao.

Venue s'enquérir des préoccupations des populations, en lien avec la connectivité, à quelques jours du Gamou de Tivaouane, Rose Gaye Ndao a été reçue par Serigne Mbaye Sy Abdou.

"Notre mission est d'amener la connectivité partout au Sénégal, jusque dans les zones les plus reculées, afin que chaque citoyen puisse bénéficier des opportunités offertes par les technologies de l'information et de la communication", a dit Rose Gaye Ndao.

"Le FDSUT (se définit), à ce titre, comme une pièce maîtresse du New Deal technologique initié par le chef de l'État", a-t-elle déclaré.

Au-delà de l'infrastructure, le New Deal technologique accorde une place importante à la formation et à l'éducation numérique, renseigne la responsable.

"Nous promouvons l'Internet comme moteur du développement socio-économique, mais nous veillons également à accompagner les populations dans son appropriation, à travers des programmes de formation au bon usage du numérique et à la prévention des abus", a-t-elle ajouté.

Selon la secrétaire générale du FDSUT, ces initiatives traduisent la volonté de l'État et de ses partenaires de "bâtir un écosystème numérique inclusif, capable de stimuler la compétitivité nationale, d'attirer les investissements et de renforcer l'intégration sociale".

" L'inclusion numérique n'est pas seulement un objectif technique, c'est une exigence de développement et de justice sociale", insiste Rose Gaye Ndao.

"En assurant une connectivité universelle et une éducation digitale de qualité, nous donnons aux Sénégalais les moyens de participer pleinement à l'économie de demain", a conclu Mme Ndao.

De Tivaouane, la délégation du FDSUT s'est rendue à Thiénaba qui s'apprête aussi à célébrer son Gamou.